Altitude Films comparte el primer trÃ¡iler de As it was, documental basado en la carrera de Liam Gallagher

Altitude Films comparte el primer tráiler de As it was, documental basado en la carrera de Liam Gallagher

As it was se estrenará en Reino Unido e Irlanda el próximo 7 de junio, mientras que no tiene una fecha de estreno en el resto del mundo

Sinembargo.MX

04/04/2019 | 1:12 PM

Foto: Internet

MADRID (SinEmbargo)._ Altitude Films estrena este jueves el primer tráiler de Liam Gallagher: As it was, el nuevo documental centrado en el que fuera cantante de Oasis, ahora desarrollando su propia carrera en solitario. Este adelanto muestra a Liam en los momentos previos a un concierto en su Manchester natal, primero reflexionando en el asiento trasero de un coche circulando por la ciudad y después preparándose para salir al escenario ante miles de fans. “No estoy haciendo esto para ser más famoso, soy suficientemente famoso. No estoy haciendo esto por dinero. Me uno a una banda porque amo la música. Sé lo increíblemente grande que soy, y sé qué mierda soy”, dice Liam ejerciendo de narrador sobre las imágenes. “Forma parte de seguir increíblemente vivo, estando aquí, no siendo una casualidad. No permitiendo que los cabrones te hundan después de haber estado diez años diciendo ‘ah, definitivamente va a morir ahora, va a volarse el cerebro o tener una sobredosis". "Ellos tienen todos esos titulares de prensa esperando, pero creo que no va a ocurrir, muchachos. Voy a golpear”. Liam confirmó en febrero que la película, dirigida por Charlie Lightening y Gavin Fitzgerald, estaba terminada y que estaba “mega bien hecha”. La productora la describe como una “honesta y emocionante historia de cómo uno de los cantantes más electrificantes del rock n roll fue de las cimas de sus años en Oasis a vivir en el filo, excluido y perdido en un desierto musical de alcohol, notoriedad y batallas legales amargas”. #Altitude Films

# Liam Gallagher

