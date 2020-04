Alumnos de la UAS se quejan de las clases en línea

Los estudiantes argumentan que los maestros sólo les dejan tarea

Antonio Olazábal

Alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa se han quejado de las clases no presenciales que están impartiendo algunos docentes de la UAS a causa del Covid-19, argumentan que sólo les dejan tarea y no se avocan a la enseñanza.

Los estudiantes argumentan que sólo les da mucha tarea, pero no hay una reciprocidad en la forma de trabajar, explican que algunos maestros sólo les dicen qué unidades deben estudiar, y sobre ello, el docente les manda unas preguntas que deben entregar a diferentes horarios.

Los alumnos sostuvieron que algunos docentes no están capacitados para dar clases de esta manera, además, se necesita mucho material extra para realizar algunas tareas que les dejan.

"Ya he tenido clases online y éstas se quedan por debajo de otras, se que lo hacen por no querer que perdamos clases, pero se nota que no están capacitados, dejan tarea a lo 'bruto', no hacen que uno aprenda. Necesita uno mucho material de apoyo, horarios fijos, guía en el uso de las plataformas", señaló una estudiante.

"Una explicación documentada, archivos, cosas que nos ayuden para entender las tareas, pero no nos han apoyado de esa manera", agregó.

Así como esta estudiante, cuatro más se quejaron de lo mismo, ante ello Noroeste buscó a docentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa para corroborar dichas denuncias, y un maestro de la UAS confirmó que no se capacitó al personal de la manera correcta para dar clases no presenciales, y que la Casa Rosalina no tiene capacidad para dar clases en línea.

"Los programas se realizan desde un inicio y se gestionan las actividades para todo el semestre de manera presencial, al ocurrir esto se tiene que capacitar al personal docente y a los alumnos para que utilicen las plataformas que tiene la UAS, la cual paga cantidad considerable para que funcione, sin embargo no se hace por falta de capacitación de la Secretaría Académica Universitaria", afirmó.

"La UAS no tiene capacidad para clases en línea, y la incapacidad está en la administración que no capacita a la comunidad para el uso de plataformas. Por ejemplo, en nuestra facultad no está dado de alta ningún alumno en las plataformas digitales y tenemos que recurrir a Classroom de google", añadió.

El empleado opinó que sólo se simula que se trabaja, pero que realmente no hay una enseñanza a los alumnos como tal, lamentó que sólo les importe el posicionamiento social, ya que no hay acompañamiento ni con alumnos ni con los docentes.

"Lo que hacen es simulación bombardean el resultado a través de los mass media locales, presentando un trabajo que realmente no se hace. La verdad la administración no se preocupa tanto por la academia, eso no le interesa. Ellos les importa el posicionamiento social. A los docentes ni nos auxilian, ni apoyan, ni hay seguimiento", criticó.

El docente dejó en claro que en la mayoría de las facultades universitarias está pasando esto, aunque hay excepciones, como lo es la Facultad de Economía.

"Conozco facultades que sí están trabajando y arduamente, como en el caso de Economía, que la dirección y el personal hicieron reunión con docentes, los monitores, los auxilian y, lo importante, tienen dados de alta en las plataformas a todos los alumnos y docentes. Así, la administración sabe el modus operandi de los académicos", reconoció.