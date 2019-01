Expo Macro 2019

Alumnos del Colegio Sebec presentan Expo Macro 2019

Con el tema Me preocupo, me informo y me cuido, se lleva a cabo el evento en el Modular Inés Arredondo

Cynthia Laveaga

24/01/2019 | 1:17 PM

Alumnos del Colegio Sebec participaron en la Expo Macro 2019 Foto: Dalia Cabrales

Culiacán.- Con la finalidad de orientar a los alumnos y padres de familia sobre una cultura de la prevención para el cuidado de la salud física, mental y emocional, el Colegio Sebec celebró la Expo Macro 2019, en el Modular Inés Arredondo. El programa estuvo conformado por exposiciones, escenificaciones, poesías, canciones y un monólogo, entre otras actividades, en las que participaron los chicos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, en presencia de sus familias. #sebec

#EXPO MACRO 2019

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente