Alzan la voz para ayudar a Cáritas Mazatlán

Adán Pérez se presenta junto a su esposa, la pianista Michiyo Morikawa, y el Coro Ángela Peralta en la parroquia de San Carlos Borromeo a beneficio de Cáritas Mazatlán

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Adán Pérez hizo gala de su potente voz en un concierto a beneficio de Cáritas Mazatlán I.A.P., en el que cantó un selecto repertorio acompañado al piano de su esposa, la pianista Michiyo Morikawa, y de las voces del Coro Ángela Peralta, que estuvo dirigido por la maestra María Murillo.

Las voces retumbaron en la Parroquia San Carlos Borromeo, donde se realizó el concierto el pasado jueves por la noche, al que asistieron principalmente adultos mayores para disfrutar de la voz de Adán Pérez y ayudar económicamente a los proyectos de la institución de asistencia privada Cáritas Mazatlán.

El Coro Ángela Peralta calentó el terreno con una interpretación del Coro de matadores, de la ópera La Traviata; seguido llegaron Adán Pérez y Michiyo Morikawa, quienes fueron recibidos con una lluvia de aplausos, en conjunto interpretaron con potencia la pieza Votre toast de la ópera Carmen.

La velada siguió con Coro a bocca chiusa, de la ópera Madama Butterfly, para después hacer vibrar los vitrales del recinto religioso con una interpretación de Largo al factotum de II Barbiere di Siviglia, luego, el coro en solitario hizo una suave interpretación de Va pensiero.

“Qué bueno que nos estén acompañando, que nos regalen su tiempo para apoyar una noble causa, para apoyar a esta gran institución internacional que es Cáritas, particularmente Cáritas Mazatlán. Por favor un gran aplauso al Coro Ángela Peralta, es una gran institución que tenemos aquí en Mazatlán y hay que valorarla, apapacharla, porque ellos realmente no reciben un pago", dijo Adán Pérez, a la audiencia.

"Yo comencé en este coro, si no hubiera sido por este coro, que se formó en el Instituto de Cultura, yo no estaría cantando, nunca me hubiera escuchado Plácido Domingo como para que me becara”.

Un momento muy emotivo se vivió cuando Adán interpretó el Ave María de Schubert, en ese momento pidieron cooperación mientras un video con imágenes mostró lo que hace la institución. Con la interpretación de Panis Angelicus se vivió un momento solemne, para luego interpretar una selección de bellos boleros, como Te quiero dijiste, Júrame y Sabor a mí.