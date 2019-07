Amargo arranque panamericano para Lombardo Ontiveros y Juan Virgen

La dupla campeona en Toronto 2015 pierde ante Chile en tres sets en su primer duelo de los Panamericanos Lima 2019

Noroeste / Redacción

24/07/2019 | 10:59 AM

LIMA._ La selección mexicana de voleibol de playa varonil, compuesta por el sinaloense Lombardo Ontiveros y el nayarita Juan Virgen, arrancó con el pie izquierdo la defensa de su título panamericano al caer en tres sets ante Chile.

En las jornadas previas a la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019, los dirigidos por el entrenador mazatleco Salvador González cayeron por parciales de 15-21, 21-16 y 10-15 ante la mancuerna chilena compuesta por los primos Esteban y Marco Grimalt, en partido del Grupo D.

La selección mexicana de voleibol de playa varonil cayó 2-1 ante Chile, en su debut en los Juegos Panamericanos @Lima2019Juegos https://t.co/i9FcMBQ6yg pic.twitter.com/z9i2oSWujq — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) July 24, 2019

La victoria es una especie de revancha para los criollos, quienes cayeron precisamente ante los aztecas en las semifinales de los Panamericanos de 2015, donde México se quedó con el oro al ganarle la final a Brasil.

El capitán del equipo, Lombardo Ontiveros comentó que esperan buenos resultados en sus dos próximos encuentros para superar la fase de grupos.

“No nos enfrentamos a cualquier equipo. Después de cuatro años, en Toronto 2015, fueron muchas veces las que nos hemos enfrentado a los chilenos. Esto va empezando, hay que ir punto por punto, partido a partido y esperamos que se den bien las cosas”, dijo.

Por su parte, Virgen Pulido comentó que se enfrentaron a un gran rival.

“Esto aquí no se acaba, Chile ahorita es un equipo que está rankeado muy bien en Tour Mundial, está dentro del top 10. Nos hubiera encantado ganar, pero bueno, las cosas no se dieron, hubo situaciones que no debieron haber pasado, pero así es el deporte.

“Ahora ya pensar en lo que viene; mañana tenemos un compromiso con Canadá y posteriormente contra Nicaragua, tratar de ganar esos juegos para avanzar de la fase de grupos. Vamos a tomarlo de la mejor manera, ser bien positivos y seguir con las competencias”, aseguró.

Ontiveros y Virgen jugarán este jueves su segundo compromiso panamericano cuando se midan a los canadienses Aaron Nusbaum y Michael Platinga, en encuentro a celebrarse a las 8:00 horas de Sinaloa.

Mientras que el viernes disputarán su tercer duelo de grupo ante los nicaragüenses Dany López y Mora, a las 8:40 horas de Sinaloa.

En el otro duelo del grupo, Canadá venció a Nicaragua por parciales de 22-20 y 30-28.

También pierden las damas

La pareja femenil, integrada por Martha Revuelta Jiménez y Zaira Alejandra Orellana Hernández, perdió 2-0, también ante Chile.

En duelo del grupo C de la rama femenil, las chilenas María Rivas y María Mardones se impusieron 2-0 a Orellana y Revuelta, con parciales de 21-19 y 21-15, en casi 40 minutos de partido.

Este jueves, Revuelta y Orellana, a las 14:00 horas, jugarán ante Islas Vírgenes.