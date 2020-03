Amir Garrett se corona en torneo MLB The Show

Al comienzo del torneo inaugural de jugadores “MLB The Show” el viernes, la mayoría de la gente señaló al abridor de los Rays de Tampa Bay, Blake Snell, y al relevista de los Mellizos de Minnesota, Trevor May, como los favoritos para ganar, dado que los dos son serpentinas ávidas en los videojuegos.

Pero tal vez el hecho de que el relevista de los Rojos de Cincinnati, Amir Garrett, usara un uniforme completo debería haber servido como una indicador de que estaba buscando ganar el campeonato sobre Snell, May y el jardinero de los Gigantes de San Francisco, Hunter Pence.

Garrett venció a May en la primera ronda, 2-1, y luego derrotó a Snell en el juego de campeonato por el mismo marcador para llevarse a casa el honor de haberse convertido en el primer campeón del torneo “MLB The Show”.

“Fue muy divertido”, dijo Garrett después del torneo. “Jugué contra Blake en la Liga Estatal de Florida y lanzamos el uno contra el otro y hemos estado cerca desde entonces. Es un buen amigo mío. Todo es diversión y juego. Todo es amor.”

🗣️ HE'S LIKE THAT@Amir_Garrett wins the championship game in the @MLBTheShow Player Tournament! 🏆 pic.twitter.com/p3ChMEQTRB