AMLO advierte a funcionarios: no se metan en asuntos electorales o serÃ¡n despedidos

AMLO advierte a funcionarios: no se metan en asuntos electorales o serán despedidos

El memorándum fue publicado en las cuentas de las diversas redes sociales del mandatario nacional y leída durante la reunión que sostuvo a puerta cerrada con los 32 llamados superdelegados en Palacio Nacional

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los funcionarios públicos de su Gobierno que serán despedidos si tienen injerencia en asuntos partidistas o electorales, además de que les recordó que el fraude electoral ya está tipificado en la Constitución como delito grave.

El memorándum fue publicado en las cuentas de las diversas redes sociales del mandatario nacional y leída durante la reunión que sostuvo a puerta cerrada con los 32 llamados "superdelegados" en Palacio Nacional.

"Aunque sé que ustedes son mujeres y hombres con convicciones, tengo el deber de comunicarles que se pedirá la renuncia al cargo a quienes lleven a cabo cualquier práctica antidemocrática", dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal en su carta.

"Asimismo, les recuerdo que el fraude electoral, por iniciativa nuestra, ya está tipificado en la Constitución como delito grave", dijo López Obrador, quien, además, exigió a los funcionarios no utilizar recursos materiales, humanos y financieros con fines políticos, y recordó que, ser de izquierda, significa ser honesto, no mentir, no robar y no traicionar.

"Les pido abstenerse de actuar, en su carácter de funcionarios públicos, en asuntos partidistas. También está prohibido utilizar bienes, imágenes, programas sociales o cualquier otro recurso público que deben destinarse, sin ninguna distinción, y exclusivamente, al beneficio de los ciudadanos", sostuvo.

En su memorándum, López Obrador refirió que, en el pasado, como opositores, enfrentaron y padecieron prácticas deleznables y fraudes electorales cometidos desde el poder.

"Sufrimos la injerencia del Gobierno y el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos y partidos", aseveró el presidente.

"De modo que nosotros, por ningún motivo, podemos actuar de la misma manera. No es congruente, moral ni legal mantener esas deleznables prácticas políticas. Nada de partido de Estado", detalló el mandatario nacional.

"El mensaje es no se metan, el que se meta con partidos, en procesos como el que está llevándose a cabo en Morena, el funcionario que se meta a eso, lo primero es separarlo del cargo, pedirle su renuncia, de inmediato, y ponerlo a disposición de la Fiscalía Electoral, entonces, hay algunos que les cuesta trabajo entender esto", dijo el presidente durante su conferencia de prensa matutina.

"Voy a enviar una carta para decirle a los militantes de Morena que siempre hemos luchado, que siempre se luchó por no permitir la intervención del Gobierno y que siempre hemos luchado por la democracia", abundó.

"Que no solo en el caso de los militantes de Morena, en general, los ciudadanos mexicanos, ya no son ciudadanos imaginarios, son ciudadanos de verdad y que se actúe de esa forma, con absoluta libertad, que no haya manipulación", abundó el político tabasqueño.

"Que el voto sea libre, que actuemos como buenos ciudadanos, que no haya amiguísimo, influyentismo, sectarismos, que cada ciudadano libremente decida", señaló López Obrador.

El político tabasqueño sostuvo que su ocupación al frente de la Administración federal no le deja tiempo para atender lo que sucede en Morena, donde, por fortuna, dijo, no le hicieron caso de hacer una encuesta para definir al próximo dirigente nacional.

"Casi no vienen a informarme nada sobre lo que está pasando en Morena, pero cuando alguien viene a tratarme el tema les digo: no me importa, tengo otra encomienda, ayúdenme ustedes a que se resuelvan las cosas sin el Gobierno", sostuvo.

"Lo único que hice fue atreverme a proponer que hicieran una encuesta, afortunadamente no me hicieron caso. Entonces no tengo nada que ver", acotó el Presidente.