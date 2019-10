AMLO afirma que no sabía de operativo en Culiacán, pero por encima de la ley está la vida

Si se considera que se cometió un ilícito de mi parte que se proceda legalmente, yo voy a argumentar por qué lo hice

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no estaba enterado del fallido operativo llevado a cabo el 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, en el cual fue capturado y luego liberado Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón", hijo del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, "El Chapo", ya que hay una "recomendación general" para la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Yo no estaba informado, no me informan en estos casos, porque hay una recomendación general que se aplica, le tengo mucha confianza al Secretario de la Defensa [general Luis Crescencio Sandoval González​] Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa, creo que sí", dijo el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

"Lo que si es que cuando me enteré que se había generado este conflicto y les pido que se reúnan para tomar una decisión, me lo presentan y yo lo avalo", señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien indicó, además, que sobre las acciones que realiza la Sedena, su recomendación es "cuidar las vidas" y que no se violen derechos humanos.

"Son acciones que lleva a cabo la Sedena, es un grupo de investigación que viene haciendo estos operativos, informan a la Sedena [...] En mi caso, lo que recomiendo es cuidar las vidas, que no se violen derechos humanos, pero les diría que es de rutina el que si hay órdenes de aprehensión, de presentación, de extradición, se aplique. Es como cuando me presentan denuncias o informes sobre presuntos casos de corrupción, ya saben que en automático debe de procederse, esto se venía haciendo", abundó el político tabasqueño.

"Sí, sí, no puede haber impunidad, nada más que hay que cuidar a la población, no deben haber los llamados daños colaterales y para eso la inteligencia, más que la fuerza", agregó el presidente, cuestionado sobre si su Gobierno buscará detener a Guzmán López, quien insistió que no habrá impunidad, pero se cuidará a la población.

"Si se considera que se cometió un ilícito de mi parte que se proceda legalmente, yo voy a argumentar por qué lo hice, yo pienso que por encima de las leyes está la vida humana [...] Y, repito, no es un asunto de tipo legal, jurídico, es un asunto que no tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia", añadió el mandatario nacional.

Asimismo, López Obrador afirmó que su Gobierno no modificará la estrategia de seguridad para apostar por "la violencia y el exterminio [...] aprovecho para decirles a los que piensan de esta manera que no vamos a modificar la política de combatir la inseguridad, que no vamos a apostar a la violencia y el exterminio".

"Le pedimos a todos los mexicanos, a todos, de manera muy especial a los que están en malos pasos, que piensen que ese no es el camino, que esa no es vida, que no dejen de pensar que sólo siendo buenos podemos ser felices, que lo más importante es el amor al prójimo y no hay que vencer hay que convencer, no vernos como enemigos a destruir, si acaso como adversarios y que nos portemos bien todos", agregó el presidente.

"Que digan que faltaron pantalones, que nos humillaron, eso no es nada ante un señalamiento de ordenar un exterminio, eso sí yo no sé cómo pueden dormir quiénes piensan o les tocó actuar de esa manera, tomaban dosis de Tafil u otro tipo de relajantes [...] Además nosotros dijimos con mucha claridad que no íbamos con esa estrategia", afirmó López Obrador.

"Ayer les comentaba yo que había el ambiente en las Fuerzas Armadas en donde por órdenes superiores se les decía: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Los mismos que nos critican ahora, pensaban de esa manera, fascistoides ¿Qué no hay otra manera de enfrentar el problema de la violencia? Sí, la estamos aplicando", recalcó el mandatario nacional.