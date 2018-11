AMLO anuncia consulta para la construcciÃ³n del Tren Maya entre diciembre y enero

AMLO anuncia consulta para la construcción del Tren Maya entre diciembre y enero

Entre diciembre y enero del próximo año se realizará una consulta para saber si la gente desea que se construya el Tren Maya, anunció el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador

Sinembargo.MX

MÉXICO._ El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que entre diciembre y enero del próximo año se realizará una consulta para saber si la gente desea que se construya el Tren Maya, uno de los proyectos más ambiciosos del nuevo Gobierno y que tiene el fin de mejorar el turismo en el sureste del país.

Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, Tabasco, el mandatario electo mencionó que no habrá ningún problema con consultar al pueblo sobre este proyecto.

“También va a haber consulta, no hay ningún problema todo lo que requiera ser consultado se va a aplicar, dicen que para no equivocarnos lo mejor es preguntar. No cuesta mucho trabajo hacerlo, es informarle a la gente y que vote y creerle a la gente, tenerle confianza a la gente”, dijo a medios.

Adelantó que la consulta podría realizarse a finales de diciembre o principios de 2019. “A principios de enero puede ser o desde diciembre. No cuesta mucho trabajo hacerlo, es informarle a la gente, creerle a la gente, tenerle confianza”.

El proyecto del Tren Maya, propuesto por el Presidente electo, traza una ruta que promete mejorar las condiciones de vida en cinco estados del sureste del país: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Estas localidades –distribuidas entre los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán– albergan en conjunto a 4 millones 032 mil 465 personas, de las cuales en promedio, el 51 por ciento sufre de pobreza y el 12 por ciento de pobreza extrema, según las cifras más recientes (2015) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Hace unos días, López Obrador explicó que se reformará la Constitución mexicana a fin de que se puedan realizar referéndums fuera de las fechas actualmente estipuladas y ampliar los casos en los que se permite.

“Se va a modificar el Artículo 35 de la Constitución para que no haya candados y los ciudadanos puedan solicitar consulta y que se faciliten las cosas, y no tenerle miedo a la democracia”, dijo el próximo Presidente de México.

Sobre los planes que tiene para el terreno en el que se edifica el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), López Obrador dijo que había un proyecto para hacer un proyecto ecológico.

“Había ya un proyecto para hacer un centro ecológico, deportivo, conservando el lago Nabor Carrillo, que ahora se salvó, porque si se construye el aeropuerto de Texcoco había que quitarle el agua al lago, secar el lago, desaparecerlo, porque los aviones iban a tener problemas con los patos, entonces ahora se va a mantener el agua y se va a analizar la posibilidad de que haya un proyecto ecológico con canchas deportivas en toda esa área”, señaló.

López Obrador se encuentra a menos de un mes de su investidura, que se realizará el 1 de diciembre.