AMLO anuncia decreto para abrir expedientes del Cisen, la policía secreta de México

El Jefe de Estado sostiene que fue un aparato utilizado contra los opositores del sistema

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que firmará un decreto para liberar los archivos secretos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la policía política utilizada tanto por Gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como los de Acción Nacional (PAN) para realizar escuchas.

El Jefe de Estado sostiene que fue un aparato utilizado contra los opositores del sistema.

López Obrador lo dijo cuando se le preguntó si ya pudo leer su propio archivo. Dijo que todavía no. El dirigente de izquierda ha sido en los últimos al menos 18 años un fuerte opositor de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

–No. Pero se van a abrir los archivos secretos, no va a haber limitación. Estoy por firmar el decreto –dijo cuando se le preguntó si había visto ya su expediente.

“Había una parte del archivo nacional del país reservada, no va a haber reserva. Se van a poder consultar todos los expedientes”, agregó de inmediato.

El Cisen fue creado el 13 de febrero de 1989 con la desaparición de la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, que a su vez sucedió a la Dirección Federal de Seguridad.

Ambas entidades que antecedieron al Cisen fueron utilizadas por el Estado mexicano para investigar a los opositores del sistema. Se cree que el Cisen fue usado para tareas de seguridad interna, sobre todo por la guerra contra el crimen organizado, pero organizaciones civiles y el propio López Obrador creen que se usó además para vigilar a políticos que estuviera de acuerdo con el Gobierno en turno.

YA DUERME EN PALACIO: López Obrador informó esta mañana que ya se ha quedado a dormir en Palacio Nacional y dijo que está consultando con su familia el hecho de mudarse a un departamento que hay en el recinto, pero que sería hasta que su hijo Jesús Ernesto termine el ciclo escolar.

“Sí me he que quedado a dormir aquí. Se construyó aquí un departamento desde el tiempo del gobierno de Felipe Calderón, y se mantuvo ese departamento con el Presidente Peña. Existe ese departamento y me he quedado a dormir estos días”, dijo.

"Es posible que me traslade a vivir, pero esto no es una decisión personal, tiene que ser un acuerdo familiar", adelantó.

– ¿Para cuándo?

"Cuando termine Jesús la primaria, cuando termine el ciclo escolar".

DE VISITA A PUEBLA E HIDALGO: Anunció que visitará Puebla e Hidalgo para presentar a la gente opciones para que “quienes lucran” con el robo de combustible no tengan protección de las comunidades. Ayer visitó municipios del Estado de México.

“Son dos cosas distintas: el que lo hace por necesidad, que tiene que recoger 20 litros de gasolina para sobrevivir, y el que tiene toda una red de robo, incluso con pipas, para obtener recursos. No olvidemos que se trata de un robo, un negocio ilícito de más de 3 mil millones de dólares al año, y no implica inversión: es robo. Por eso cuesta trabajo, exige sacrificios, pero vamos para adelante. Se va a acabar este robo”.

SOBRE LOS DESAPARECIDOS: El Presidente fue cuestionado esta mañana sobre los casos de las desapariciones en México, y destacó que la nueva Secretaría de Gobernación ahora es de derechos humanos y está atendiendo a las familias de las víctimas. Aseguró que el tema es para su Gobierno “algo fundamental”.

“Es importante, es prioritaria la investigación sobre desaparecidos. Le hemos dado toda la relevancia que tiene, al grado que la Secretaría de gobernación, se convirtió en la secretaría de la protección de los derechos humanos”, dijo. “Ya no es la secretaría de Gobernación encargada de la relación política y el orden, la encargada de actividades, a veces, autoritarias, no tiene nada que ver con la antigua secretaria de Gobernación, de las policías secretas. Esto es otra cosa”.

Señaló que la nueva Segob está encargada principalmente de atender a familias de víctimas, a liberar presos políticos, a atender a migrantes. Explicó que Gobernación ya tiene un plan sobre desaparecidos en México.

SOBRE LA CAMIONETA QUE USÓ AYER: El Presidente dijo esta mañana que durante su gira por los municipios se trasladará en una camioneta más resistente, pero que no está blindada. Recordó que toda la flotilla de autos del Gobierno se pondrá a la venta.

“Para salir es una camioneta más resistente”, dijo.

-- ¿Está blindada? –le preguntaron.

"No, no. Las blindadas van al tianguis. Se van a vender todas las camionetas blindadas, las de lujo. Hay hasta un carro de lujo blindado".

Dijo que toda la flotilla se va a exhibir para ponerse a la venta. Informó que se buscará un sitio para hacer la venta. “Se está haciendo ya el inventario, se está haciendo ya el trámite para poder venderlos. Se está haciendo primero un avalúo para fijar el precio y que se puedan adquirir un mismo día”, precisó.

SOBRE DESABASTO EN MONTERREY: El Presidente informó que hay problema de abasto en Monterrey y Reynosa porque están sacando de operación dos ductos en el norte. Detalló que en el caso de Monterrey ya se está avanzando para normalizar el abasto.

“Nos han pinchado los ductos en el norte, ese es el problema principal”, dijo y aseguró que no hay ningún problema con la distribución a través de pipas. Precisó que uno de ellos lo sacaron de operación a las 02:00 de la mañana.

López Obrador dijo ayer que grupos criminales crearon bases de apoyo entre la gente de los pueblos y que no han dejado de robar combustibles. Ayer afectaron dos ductos, por ejemplo. SinEmbargo le preguntó al Presidente si ya se tienen identificados a los grupos que roban el combustible.

Aseguró que la Fiscalía será quien dé nombres, pero dijo que esos grupos no han dejado de robar combustible e informó que ayer les sacaron de operación la mayoría de los ductos.

“Hay grupos que se dedican a esto sin duda. Yo lo decía ayer, por necesidad la gente, que recoge en recipientes muy poca cantidad, es como para darles protección a los grupos. Es una base que fueron creando de protección, que es lo que queremos atender. Y los grupos que tienen el negocio y que no dejan de hacerlo”.