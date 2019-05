AMLO anuncia decreto que quita carga fiscal a Pemex. Y en 2022, Pemex ayudarÃ¡ al desarrollo

AMLO anuncia decreto que quita carga fiscal a Pemex. Y en 2022, Pemex ayudará al desarrollo

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana, al lanzar el Plan Nacional de Refinación en Salamanca, Guanajuato, que presentará en breve un decreto para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le quite toda la carga fiscal a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Y en tres años –dijo–, Pemex empezará a financiar el desarrollo del país. Hasta 2021 nosotros apoyando a Pemex. Y en 2022, 2023 y 2024, Pemex apoyando a Pemex”.

Desde la Refinería “Ingeniero Antonio M. Amor”, López Obrador recordó que se prometieron 3 millones de barriles diarios con la Reforma Energética. “¿Y qué pasó? En diciembre, en enero, la producción de petróleo fue de un millón 600 mil barriles. Nada de 3 millones de barriles. Todos los contratos que entregaron a las empresas particulares nacionales y extranjeras no han dado resultado. No se ha producido ni un barril de petróleo, desde la llamada Reforma Energética, con esos contratos”.

“Decidimos no cancelar los contratos. Decidimos decirles que inviertan, y que produzcan. Llevan ya 4 años. No se van a revocar esos contratos porque afortunadamente no se entregó toda la reserva petrolera. Esos 107 contratos implican cuando mucho el 20 por ciento de toda el área petrolera de México. El 80 por ciento sigue siendo de la Nación, y va a seguir siendo explotada para beneficio de los mexicanos”, agregó.

Dijo que hay nuevos descubrimientos de campos petroleros. “Una de las maniobras que aplicaban para menguar la actividad de Pemex era mal invertir: la mitad de la inversión de Pemex iba al norte y a aguas profundas, cuando el petróleo está en tierra y en aguas someras. ¿Por qué esta irracionalidad, de invertir donde no había petróleo o rentabilidad suficiente? Porque lo que les importaba era los contratos, no producir”, señaló el Presidente.

Narró que se entregaron a una empresa extranjera contratos para producir gas, y nunca lo hizo. “Un buen negocio para la empresa, un mal negocio para la hacienda pública”.

“Pensábamos que en el 2024 de este millón 600 mil íbamos a llegar a 2 millones 600 mil. Con eso tendremos crudo suficiente para procesar y hacer gasolinas. Abastecer las seis refinerías y la nueva [de Dos Bocas]”, explicó.

El Presidente @lopezobrador_, la Secretaria @rocionahle y el Director de @Pemex, Octavio Romero, recorrieron la refinería “Ing. Antonio Manuel Amor Ríos” en Salamanca, Guanajuato, para supervisar el proceso de rehabilitación y su operación. pic.twitter.com/LyDCTQZSzD — SENER México (@SENER_mx) 26 de mayo de 2019

“Pero como nos está yendo bien en exploración y producción, ya a estas alturas tenemos todos los contratos firmados para 22 campos”, indicó.

“Estamos animados. Estoy por firmar un decreto para quitarle a Pemex toda la carga fiscal. Ahora le vamos a dejar todos los recursos a Pemex”.

Plan Nacional de Refinación desde la Refinería ‘Ing. Antonio Manuel Amor Ríos’, en Salamanca, Guanajuato https://t.co/Wg94xyUuRR — Gobierno de México (@GobiernoMX) 26 de mayo de 2019

“¿Por qué esta inversión adicional? Porque se va a producir más petróleo”, dijo

LA REDUCCIÓN FISCAL

De acuerdo con un documento en posesión de Bloomberg, difundido hace tres días, se informó que el Gobierno mexicano buscaría una reducción fiscal de hasta 138 mil 700 millones de pesos para Petróleo Mexicanos (Pemex) en 2020 y 2021.

El oficio, enviado a dicho medios por la oficina del director ejecutivo de Pemex, Octavio Romero, señaló que la petrolera “enfrenta una elevada carga fiscal”, por lo que el Gobierno “ha decidido modificar su régimen fiscal para aligerarla”.

La modificación se realizaría de forma gradual para no generar “desequilibrios fiscales”, indicó Pemex.

El documento señaló que el próximo 8 de septiembre el Gobierno propondrá cambios a la Ley de Ingresos de Hidrocarburo, lo que afectaría el arancel de Pemex sobre la participación en los beneficios.

Dicho arancel representa más del 85 por ciento de los impuestos directos sobre la producción de petróleo de Pemex, señaló.

La reducción fiscal permitiría ahorrar 47 mil 100 millones de pesos en 2020, pues reduciría el impuesto actual de participación en los beneficios del 65 por ciento actual al 58 por ciento; mientras que en 2021 el ahorro sería de 91 mil 600 millones de pesos en 2021 y con una reducción al impuesto de 54 por ciento, indicó Bloomberg.