AMLO anuncia que podrían subastar el CIP Playa Espíritu

El Presidente dice que en 15 días, cuando regrese al puerto, ya tendrá claridad sobre el destino de este proyecto turístico

Noroeste / Redacción

26/01/2019 | 12:32 AM

ROSARIO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu podría ser subastado, si el Gobierno federal decide no inyectarle más recursos.

Y aunque ya hay una inversión de dos administraciones federales, se buscará que la iniciativa privada contribuya con recursos.

Dijo que por lo menos, hay una inversión de 2 mil 500 millones de pesos en el CIP por la compra del terreno que adquirió “un gobierno”, en referencia al ex Presidente Felipe Calderón, quien impulsó este proyecto.

Tras un recorrido por el CIP Playa Espíritu, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a su regreso a Mazatlán, en 15 días, ya tendrá en concreto qué destino se le dará a este proyecto turístico "estancado".

"Todavía no (se define qué se hará con el CIP), me van a hacer una propuesta, a más tardar en 15 días. Cuando yo regrese a Mazatlán voy a decirle a la gente lo que se va hacer", dijo López Obrador tras el recorrido hecho por el lugar.

Agregó que se va buscará la manera darle continuidad a este proyecto, para que la inversión que ya se ha hecho, que es dinero del pueblo, no sé desperdicie, porque se compró el terreno y ya lleva mucho tiempo y no ha habido beneficios.

"No se han construido hoteles, no se han generado empleos, no hay bienestar, entonces lo que queremos es que haya crecimiento, que haya trabajo aquí en Escuinapa", recalcó el Presidente de la República.

También dijo que se apoyará a los afectados por el Huracán Willa en Escuinapa.

El CIP Teacapán es un proyecto que arrancó en la administración federal de Felipe Calderón, rival político de AMLO, y la estatal del priista Jesús Aguilar Padilla.