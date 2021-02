AMLO celebra que la ASF rectifique datos de Texcoco; 75% de datos son erróneos: SHCP

Le estaban cargando a la cancelación del aeropuerto de Texcoco 75 por ciento más, dice el Presidente

Carlos Álvarez

24/02/2021 | 09:41 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este miércoles que la Auditoría Superior de la Federación haya rectificado con respecto al cálculo relativo a la cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco o Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

"En el caso de la ASF se equivocaron en sus cuentas y celebro que hayan rectificado. Imagínense que estaban cargándole a la cancelación del aeropuerto de Texcoco 75 por ciento más”, declaró el titular del Poder Ejecutivo federal.

"Ellos lo aclaran, reconocen el error, sin embargo toda la prensa conservadora, corrupta ya tenía un festín con este asunto porque es temporada de zopilotes y pensaban que ya nos habían descubierto", agregó el político tabasqueño.

"La prensa vendida o alquilada empezó a manejar ayer de que había presionado a la auditoría de la Federación, casi que los había torturado para que se retractaran", destacó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que el 75 por ciento de lo reportado por la ASF respecto a los costos de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, es erróneo.

"En toda auditoría puede haber errores, pero este no es el caso. En el caso del reporte de la Auditoría Superior de la Federación fue la no utilización de criterios contables básicos y criterios financieros extraordinariamente elementales, eso es difícil de entender proveniente de una organización experimentada", afirmó el funcionario federal.

"O hay un problema de preparación básica de quien formuló esto o hay un problema de mala fe de quien dio a conocer el reporte", dijo Herrera Gutiérrez, en un video publicado en su cuenta de la red social Twitter.

"El monto dado a conocer sorprendió a propios y extraños por la cantidad tan elevada y por diferir tanto de los números que se habían esgrimido con anterioridad", señaló el titular de la SHCP, respecto al reporte de la ASF, donde se presentan costos asociados por la liquidación de la Fibra E, un instrumento emitido en 2018 por 34 mil millones, costos por recompra de bonos por 50 mil millones y cancelación de bonos en circulación por 168 mil millones.

"Ninguno de estos costos existe. En primer lugar, como mencioné estos bonos ya habían sido emitidos, de tal forma que ya eran deuda del Estado mexicano. Los bonos fueron emitidos en cuatro series, dos de esas series fueron emitidas en septiembre de 2016, las otras dos series en septiembre de 2017 y finalmente la Fibra fue emitida en marzo de 2018", aseveró Herrera Gutiérrez.

Respecto a los bonos en circulación, el funcionario federal detalló que son sólo 4 mil 200 millones de dólares, un poco más de 84 mil millones de pesos. Esto es distinto de la cifra de 168 mil millones de pesos que reporta la ASF.

"Hay un tema de contabilidad financiera muy básica, por la cual estamos extraordinariamente sorprendidos de cómo algún auditor experimentado como lo hay en la Auditoría Superior de la Federación pudo haber cometido un error", dijo el titular de la SHCP.

Ayer mismo, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), que estuvo a cargo del proyecto del NAIM en Texcoco, aseguró que la ASF cometió tres errores al reportar el sobrecosto de la cancelación, entre ellos, que el costo por cancelar el aeropuerto fue de 331 mil 996 millones de pesos, 232 por ciento superior a los 100 mil millones de pesos que señaló el Gobierno federal.

El primer error es que la ASF consideró como gasto el monto del financiamiento no utilizado y disminuido de la deuda original, así como el pago futuro de la deuda remanente por 4 mil 200 millones de dólares, explicó el Grupo, en un comunicado.

Además, el monto del costo financiero futuro por el pago de los intereses de la deuda, presentado por la ASF, es muy superior al calculado por GACM, lo que puede derivarse de la metodología y/o los factores de cálculo empleados en cada caso.

El tercer error fue que la auditoría realizada no toma en cuenta los ingresos financieros por 14 mil 500 millones de pesos, así como los potenciales derivados de la venta del material inventariado y las donaciones realizadas a diversas dependencias del Gobierno Federal, ambas por 10 mil millones de pesos.

"El GACM ha entrado en contacto con la ASF y en breve se espera la realización de las mesas de trabajo para su análisis", resaltó el Grupo, mismo que dijo que entregará toda la información requerida por la ASF para no dejar lugar a dudas respecto al costo de la cancelación del NAIM.

El 22 de febrero, Agustín Caso Raphael, titular de la Auditoría Especial de Desempeño (AED), de la ASF, que "se reconocen inconsistencias" en la auditoría de desempeño número 1394-DE, relativa a la cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco o NAIM.

"Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco", detalló Caso Raphael en un comunicado.

"Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica. Al respecto, se informa preliminarmente que se ha detectado en la auditoría revisada que el costo estimado de la cancelación de la construcción del NAICM, considera los flujos pasados y futuros para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción que no representan un costo", señaló.

"[...] pero si un flujo de salida; asimismo, contempla Bonos en Circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la inversión ejercida y la terminación anticipada de los contratos suscritos; además, contempla intereses de vencimientos futuros que no representan un costo actual y que se materializarán en la medida que dichos bonos no sean rescatados, siendo que hasta entonces, en su caso, formarán parte del costo de cancelación", agregó el auditor.

"Una vez que la AED cuente con mayores elementos, dará a conocer el resultado [...] Con apego a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México puede presentar las cifras, análisis y modelo que considere pertinentes al respecto, los cuales serán analizadas en su seguimiento. Cabe comentar que las auditorías de desempeño tienen por propósito fortalecer el buen desarrollo de las políticas públicas y no son vinculantes en sus recomendaciones", finalizó el comunicado.

El 19 de febrero, la ASF dio a conocer la tercera cuenta pública 2019, en la que determinó que el costo real por cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) será de 331 mil 996 millones de pesos, lo cual significa un incremento de 232 por ciento, respecto a lo estimado por el Gobierno Federal. Sin embargo, la Auditoría no reveló el nuevo monto.

El 22 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los datos publicados por la Auditoría Superior de la Federación respecto irregularidades en su Gobierno son incorrectos y exagerados.

“Sí exageran, y no solo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se van a informar aquí y ojalá lo hagan ellos, los de la Auditoría, porque le están dando mal la información a los ciudadanos”, aseguró el mandatario nacional.

“Me gustaría que ellos aclararan sobre ese dato, que esta mal, es exagerado”, dijo el político tabasqueño, al rechazar el dato de la ASF respecto al costo real de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Pues sí exageran y no solo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos […] Le están dando mal la información a nuestros adversarios, y no deben de prestarse a esas campañas”, además de que pidió a dicho organismo que aclare esta situación y no prestarse a campañas mediáticas.

“Exageran, no solo eso están mal sus datos, yo tengo otros datos, y se va a informar aquí. Ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación porque le están dando mal la información a nuestros adversarios, yo creo que no deben prestarse a estas campañas”, dijo.

La ASF supuestamente encontró irregularidades en proyectos centrales y programas sociales prioritarios del Gobierno encabezado por López Obrador, las cuales fueron entregadas el pasado sábado 20 de febrero a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Si fuese así nos iba a costar el aeropuerto, no 300, sino 600 mil millones de pesos, el aeropuerto de Texcoco, aún así nos ahorraríamos pues como 300 mil millones con el aeropuerto que estamos construyendo en lo que era la base militar de Santa Lucía”, respondió el Presidente.