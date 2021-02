AMLO confirma que dio negativo al Covid-19 [VIDEO]

"Me hicieron la prueba de antígenos hoy en la mañana y ya salí negativo, todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del COVID", expresó el presidente de la República

Carlos Álvarez

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la noche de este jueves 4 de febrero, que dio negativo a una prueba del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19), misma de la que había dado positivo el pasado 24 de enero.

"Ya estoy bien de salud", señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien como una prueba de su mejoría, bajó las escaleras del Palacio Nacional, como se puede observar en un video publicado en su cuenta de la plataforma YouTube.

"Me hicieron la prueba de antígenos hoy en la mañana y ya salí negativo, todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del COVID", expresó el presidente de la República.

"No voy a dejar de agradecer a todas, a todos ustedes, mexicanos y extranjeros, que se preocuparon por mi salud, a los que quienes me desearon que saliera adelante, a quienes oraron, me enviaron bendiciones, buenas vibras, a todas, a todos, muchas gracias de todo corazón", indicó.

Asimismo, el político tabasqueño adelantó que la próxima semana llegarán vacunas suficientes para iniciar la campaña de vacunación masiva con los adultos mayores. "Vamos a salir adelante con lo que respecta con la crisis sanitaria. Tengamos fe que ya no nos vamos a enfermar", dijo.

En el tema económico, el mandatario nacional se dijo optimista de la recuperación de empleos por la afectación de la pandemia. "Pinta bien febrero", aseguró, para luego agregar que, según sus datos, durante los tres primeros días de este mes se han creado 33 mil nuevos empleos.

Además, López Obrador dijo que en México no hay una crisis de consumo y apuntó que el incremento de remesas ha sido notable y que el año pasado alcanzaron los 40 mil 600 millones de dólares, mientras que el crecimiento del 2019 al 2020 fue de un 11 por ciento.

Asimismo, el mandatario nacional informó que en este mes se adelantarán los recursos para la entrega de becas de estudiantes y personas con discapacidad, y que en marzo se hará lo mismo, pero con los campesinos.

"No se permite la corrupción, rinde el presupuesto, se distribuye con justicia alcanza a todos, esa es la fórmula que da resultados y es lo que me tiene seguro que vamos entre todos a sacar adelante a nuestro querido país a México, a nuestra Patria", afirmó López Obrador.

"Esto es lo que nos ayuda a reactivar la economía desde abajo", detalló el presidente de la República, quien se dijo optimista y seguro de que entre todos, México saldrá adelante y que la pandemia "nos está volviendo más fraternos, más amorosos a todos".

Momentos antes, durante la conferencia de prensa vespertina, Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal, indicó que para el retorno de las actividades de López Obrador, el presidente deberá tener el alta médica y la epidemiológica: la primera es sobre el estado de salud en general y la segunda respecto a que ya no sea contagioso.