AMLO descarta que su Gobierno dialogue con grupos del crimen organizado o que impulse a autodefensas

El Mandatario afirma que en su Gobierno no van a promover la organización de las autodefensas, pues el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad

noroeste.com

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este miércoles 21 de agosto que su Gobierno dialogue con grupos del crimen organizado o vaya a impulsar a los autodefensas, ya que aseguró estos no funcionan para resolver la problemática de inseguridad, e insistió en que para garantizar la protección de los ciudadanos, se atenderán las causas de la violencia.

"Nosotros no vamos a promover nada de lo que signifique la autodefensa, lo que hicieron en los gobiernos pasados consideramos que fue indebido porque la seguridad pública la tiene que garantizar el Estado", afirmó el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

"No podemos promover la creación de grupos para atender el tema de inseguridad, ni funciona y genera mucho desorden, tan no funciona que se echó a andar esa estrategia y no hubo resultados, al contrario, se agravaron las cosas, eso no", abundó el político tabasqueño.

"No se tiene diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado, no tenemos esa relación, en el Plan Nacional de Desarrollo estamos proponiendo buscar mecanismos para conseguir la paz en el país, pero este es un proceso que todavía no iniciamos, porque para lograrla hay que ir avanzando eslabón por eslabón", sostuvo López Obrador.

"Lo primero es atender las causas que originan la inseguridad, la violencia, que se rescate al campo, que se atienda a los jóvenes, también se constituyó la Guardia Nacional y hay que consolidarla, es otro eslabón", indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien agregó que en el proceso de paz se busca la participación de todos, sobre todo de las víctimas.

"Lo que hay es un planteamiento de buscar un proceso de paz en el País con la participación de todos, pero irlo definiendo escuchando a las víctimas, no se puede hacer nada si no se tiene la anuencia de las víctimas", detalló López Obrador desde el Palacio Nacional.

Ayer martes 20 de agosto, la Secretaría de Gobernación (Segob) negó que su titular Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila haya dicho este mismo día que el Gobierno Federal mantenga un diálogo con grupos del crimen organizado, y la institución lo atribuyó a una "lamentable edición" de los medios de comunicación sobre las declaraciones de la funcionaria pública.

"La Secretaría de Gobernación informa que las supuestas expresiones de su Titular, @M_OlgaSCordero, en relación a una supuesta intención de diálogo del Gobierno Federal con bandas del crimen organizado, son falsas", indicó la Segob en una serie de tuits.

"[…] producto de una lamentable edición de declaraciones vertidas el día de hoy por la secretaria de Gobernación, en las que expresó la voluntad de diálogo con auténticas organizaciones de auto defensa, para alcanzar la pacificación de algunas zonas del país", indicó la institución en su cuenta de la red social Twitter.

"El desarme de esas organizaciones y de quienes las integran, para beneficio de sus comunidades y municipios. El Gobierno Federal no tiene ni tendrá diálogo con ningún grupo del crimen organizado", abundó la Segob sobre las declaraciones de Sánchez Cordero Dávila.

El Gobierno federal se encuentra dialogando con grupos de autodefensa de diferentes regiones del país para lograr que depongan las armas y así se contribuya a la disminución de la violencia en el país, afirmó la titular de la Secretaría de Gobernación la mañana de este mismo día.

Al participar en una reunión para definir el Cuarto Plan de Acción 2019-2021 de la Alianza para el Gobierno Abierto, la funcionaria federal indicó que ya se han establecido pláticas con diversos grupos que han manifestado su deseo de ya no participar en acciones armadas.

"Hemos estado en zonas de Guerrero, en zonas de Tamaulipas, en zonas de La Huacana, en Michoacán, para tratar de avanzar en la pacificación del país. Estos grupos, al final del día, se han estado combatiendo unos a otros y han estado cometiéndose los homicidios de un grupo contra los otros y ya no quieren más muerte; quieren avanzar hacia la paz", abundó la titular de la Segob.

Cuestionada sobre el tema al finalizar su participación en el evento, Sánchez Cordero Dávila insistió que en el Gobierno Federal se encuentran "dialogando ahorita con muchos grupos y de verdad nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz".

"Varios grupos. No puedo especificártelos en este momento, pero son varios grupos de diversos estados de la República, los cuales quieren caminar hacia la pacificación del país porque ya no quieren más violencia", señaló la funcionaria federal al detallar el tema.