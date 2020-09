AMLO destaca relación 'buena y respetuosa' con empresarios

Durante la pandemia la mayoría de las empresas mantuvo a sus trabajadores, expresa el Mandatario

Carlos Álvarez

01/09/2020 | 09:18 AM

Durante su Segundo Informe de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la relación con empresarios ha sido buena y respetuosa, y que a pesar de la crisis, la mayoría no despidió a sus empleados.

"Antes de la pandemia estaban inscritos en el Seguro Social 20 millones 500 mil trabajadores, en cerca de 1 millón de empresas", comentó.

"En los momentos más difíciles se perdieron un millón de empleos y ya estamos recuperándonos, cuántos empleos se mantuvieron a pesar de la pandemia, 18, 19 millones 500 mil empleos, la mayoría de las empresas mantuvo a sus trabajadores", dijo.

López Obrador agregó que los empresarios mexicanos cumplen con sus contribuciones y aceptaron aumentar el año pasado 16 por ciento al salario mínimo, mientras que este año subieron un 20 por ciento al salario mínimo y decidieron, de forma voluntaria, aportar más para pensionar mejor a los trabajadores.

Solo faltan cinco de 100 compromisos por cumplir

El Presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que de los 100 compromisos que hizo el 1 de diciembre de 2018, ha cumplido 95 y sólo están pendientes cinco "en proceso de que se cumplan.

"Desde el primer día de mi Gobierno he venido aplicando el proyecto de Nación que propusimos", expresó.

"Obtuvimos un respaldo abrumador, aunque circunstancias imprevistas e infortunadas como la pandemia nos obligan a hacer ajustes; no vamos a apartarnos de lo esencial, del espíritu y compromiso adquirido", abundó el titular del Poder Ejecutivo federal.

AMLO agradece a ciudadanos por confianza

El Presidente de la República agradeció a los mexicanos por la confianza depositada en él, "la mayoría de los habitantes de México aprueba nuestra gestión, gracias les doy a todos por la confianza, no les fallaré al pueblo de México".

"Es pertinente recordar que las tres primeras transformaciones tuvieron que hacerse con las armas, ahora lo estamos logrando de manera pacífica, hay oposición al Gobierno como debe existir a toda auténtica democracia", comentó el político tabasqueño.

Destaca buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo

"Desde julio pasado entró en vigor el nuevo tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. En estos momentos de crisis, el acuerdo que firmamos significa impulsar las actividades productivas, conseguir más inversión extranjera, crear más empleos y lograr más bienestar para nuestro pueblo", dijo López Obrador.

"En este contexto debe verse mi visita a Washington para entrevistarme con el Presidente Donald Trump, quien nos trató con respeto y elogió a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos de América", abundó el Mandatario mexicano.

"Mantenemos buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo. En materia de política exterior nos apegamos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Como es sabido, México fue el país que más votos obtuvo para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU", agregó.

Se cuida el medio ambiente como nunca lo hicieron gobiernos anteriores

"Con el apoyo de los trabajadores y los técnicos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, estamos rescatando a estas empresas públicas, haciéndolas más eficientes, limpiándolas de corrupción y cumpliendo el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles y la electricidad", señaló el Presidente.

"Por convicción, hemos decidido cuidar el medio ambiente como nunca lo hicieron los anteriores gobiernos ni lo demandaron los pseudoecologistas que tanto nos atacan. Solo subrayo que estamos aplicando el programa de reforestación más importante del mundo, sembrando más de mil millones de árboles frutales y maderables", dijo López Obrador.

"No se permite el uso del maíz transgénico ni el fracking; se cuida el agua, y no hemos entregado ni una sola concesión para la explotación minera. No se puede olvidar que, en el periodo neoliberal, en 30 años, de 1988 hasta noviembre de 2018, las cinco administraciones pasadas otorgaron concesiones por 118 millones de hectáreas para la explotación minera, el equivalente al 60 por ciento del territorio nacional. Ese entreguismo devastador ya se acabó", abundó.