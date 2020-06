AMLO dice que CastaÃ±eda se debe disculpar con Putla, Oaxaca

AMLO dice que Castañeda se debe disculpar con Putla, Oaxaca

Fue una expresión racista, clasista, manifiesta el Presidente de la República

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– El ex canciller Jorge Castañeda debería disculparse por haberse burlado de Putla, Oaxaca, sugirió esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que su expresión fue clasista, racista, despectiva.

Castañeda, quien fue Secretario de Relaciones Exteriores de México en el sexenio de Vicente Fox, aseguró en un programa televisivo que el pueblo oaxaqueño era “horroroso” y “arrabalero”.

Desde el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, hasta las autoridades mismas de Putla, demandaron al ex funcionario mexicano que se disculpe.

“Yo aquí no puedo dejar de manifestar mi inconformidad por las expresiones de Jorge Castañeda para referirse a un pueblo de Oaxaca, sin duda, eso es una expresión clasista, racista. Él debería de ofrecer una disculpa porque fue funcionario público, pero además es comentarista, analista en un medio de comunicación”, manifestó el mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, dio su reconocimiento “afectuoso, cariñoso, sincero a todos los habitantes de Putla, a todos los mixtecos de la gran cultura mixteca”, ya que “siempre he sostenido, lo he escrito, Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo”.

“Es un pueblo extraordinario, excepcional, porque ha sabido mantener sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, su organización social, comunitaria, el tequio, la ayuda mutua, el respeto a la naturaleza, la protección a los niños, a los ancianos. Es algo excepcional, es de lo mejor del mundo la cultura de Oaxaca”, afirmó López Obrador.

Desde Palacio Nacional, señaló que “cuando un personaje como Castañeda se expresa de esa manera y otros, porque tengo entendido, no vi el programa, que hasta se rieron los demás Aguilar Camín, otros intelectuales orgánicos del régimen”.

“¿Quién más estaba? ¿Quién era el conductor del programa? Leo Zuckermann. Entonces muertos de risa ante una expresión, despectiva, discriminatoria, racista, pero así también una escritora, la señora Dresser que dijo que yo tenía una concepción pueblerina, hozo referencia a mi municipio Macuspana. Creo que también Calderón”, recordó.

El Jefe del Ejecutivo federal citó la idea de un usuario de redes sociales, quien comentó lo siguiente: “Si esto dicen en público, imaginen cómo se expresan en lo privado”.

Por ello, AMLO consideró que “en lo privado pueden expresarse así, pero en público tiene que haber más recato, respeto a los pueblos, a la gente, a nuestras culturas”.

Frente a los medios de comunicación, indicó que antes no se hablaba de la historia patria, ya que predominó dar más tiempo para la recreación para las vacaciones, los puentes.

“Las fechas históricas pasaron a segundo plano y cómo vamos nosotros a olvidarnos de nuestro pasado. La historia es la maestra de la vida. ¿Si no sabemos de dónde venimos, cómo vamos a saber hacia dónde vamos? Por eso hay mucho problema de clasismo, de racismo, dejó de apoyar la ciencias sociales y ahora ha quedado de manifiesto algo que hemos estado aquí diciendo de que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura. Hay personas que tienen grados de doctores, que estudian en universidades en el extranjero y que no poseen cultura, ni ética, ni respeto”, reiteró.

Durante una transmisión del programa “Es la Hora de Opinar”, conducido por Leo Zuckerman en Foro TV, Castañeda ofendió a dos municipios de Oaxaca.

Allí dijo que Putla era un “pueblo horroroso” y “arrabalero” a propósito de la llegada de médicos cubanos para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus en México.

“Ponen de alguna manera en evidencia los médicos cubanos a los locales porque los locales no quieren irse –no puedo usar la palabra correcta, científica-, pero a un pueblo con adjetivo previo arrabalero, posterior, donde por cierto. Héctor [Aguilar Camín] se acuerda muy bien […] cuando terminó la carrera de medicina aquí en la UNAM, se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Putla, si no me equivoco, y luego gracias a Héctor y su amistad con Diodoro [Carrasco, entonces Gobernador de Oaxaca] creo que la pudimos enviar a otro pueblo, un poquitito menos horroroso, pero así que se haya ido con gran entusiasmo, no, y un cubano si va a Putla, feliz de la vida”, comentó.

Zuckermann, Héctor Aguilar Camín y Javier Tello jamás cuestionaron su ofensa, algo que hoy fue reclamado por López Obrador.

Murat, le respondió a través de su cuenta en Twitter: “Excanciller @JorgeGCastaneda, dejando el clasismo de lado, estoy seguro que ha conocido lugares maravillosos en el mundo, pero ninguno como #Oaxaca. Conozca Putla, cada pueblo es único, le aseguro que se maravillará con su cultura milenaria y riqueza en tradiciones”.