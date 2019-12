AMLO dice que no caerÃ¡ en dimes y diretes con Bolivia

AMLO dice que no caerá en dimes y diretes con Bolivia

El Presidente mexicano asegura que recurrirá a la legalidad internacional

Sinembargo.MX

27/12/2019 | 08:40 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró durante su conferencia de prensa que el Gobierno de México no se enganchará “en dimes y diretes”, y que no caerá en provocaciones tras las declaraciones del ex Presidente de Bolivia, Jorge Quiroga.

Detalló que esta actitud no se encuentra al “nivel” de su administración, por lo que ha recurrido a la legalidad internacional para defender el derecho de asilo.

“No vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes. No está en nuestro nivel, estamos nosotros recurriendo a la legalidad internacional, al derecho internacional y sobre todo en defensa del derecho de asilo”, externó el mandatario.

Asimismo, reiteró que con las acciones tomadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) se busca garantiza el derecho de asilo. Además, añadió que espera que se Bolivia actué con “sensatez” y que no invada la sede diplomática de México en dicho país.

“Se tiene que garantizar el derecho de asilo y esperemos que se actué con sensatez y que no vayan a invadir nuestra representación diplomática en Bolivia, eso no lo hizo ni Pinochet”, continuó.

López Obrador pidió esperar “a que la SRE haga su trabajo diplomático”, pues es una tarea que le corresponde a dicha dependencia.

Después de afirmar que este asunto se trata en organismos internacionales, AMLO externó su solidaridad con los trabajadores de la Embajada y dijo que no están solos, pues tienen no solo el respaldo del pueblo, sino también el del Gobierno Federal.

“Nuestra solidaridad a todos los trabajadores de la Embajada, un abrazo fraterno. No están solos, tienen todo el apoyo el respaldo del pueblo, y desde luego, del Gobierno de México, entonces vamos a esperar para que este asunto se resuelva, que es un asunto diplomático”, precisó el Presidente.

Finalmente, el mandatario mexicano detalló que con las acciones impulsadas se pretender hacer honor a la Política Exterior de México y a lo que ha solicitado siempre, que es garantizar el derecho de asilo.

“Vamos hacer honor a lo que ha solicitado siempre nuestra política exterior que ha sido un ejemplo mundial en garantizar el derecho de asilo”, finalizó.