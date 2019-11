AMLO dice que quiere ponerle una placa a la Estela de Luz que diga: Monumento a la Corrupción

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los legisladores de Acción Nacional (PAN) están en su derecho a protestar por la aprobación (en comisiones) del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2020), pero dijo que se les olvidó cómo actuaban en el pasado.

Para ejemplificar su posición, dijo que piensa ponerle una placa al monumento del Bicentenario conocido como Estela de Luz, que diga: “Monumento a la Corrupción”.

Este monumento fue ordenado por Felipe Calderón Hinojosa y su construcción fue muy cuestionada. En la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló pagos improcedentes por 248.9 millones de pesos en la compra de acero estructural. También encontró erogaciones presumiblemente ilegales por 150.3 millones de pesos, “como resultado de la incorrecta integración de precios y de diferencias en conceptos de obra”.

La obra costó más de mil millones de pesos. En su momento fue llamada también “Monumento a las Víctimas de la Guerra de Calderón”.

“Revisa un poco los antecedentes”, dijo el Presidente a una reportera que le preguntó sobre la protesta del PAN. “¿Qué hacían ellos? ¿O ya se les olvidó cómo aprobaban el presupuesto, además cómo destinaban el presupuesto a gastos superfluos? Si hasta tengo ganas de ir a poner una placa ahí en Reforma, [en el monumento] que hicieron al Bicentenario, la Estela de Luz. Le quiero ir a poner una placa: ‘Monumento a la Corrupción’. Y no sería levantar ningún falso, ¿eh? Porque hay papeles de cuánto estimaron que iba a costar y cuánto terminó costando. Pero eso ya se les olvidó, a mí no se me olvida. Yo perdono pero no olvido”.

“Pero están en su derecho de expresarse, manifestarse, nada más que tuvieron la oportunidad [y] hasta se excedieron. Porque triunfan, hablando de que iba a haber un cambio, siguen en lo mismo, engañan y ya para la siguiente elección el pueblo no los quería y hacen fraude y se prolongan seis años más, 12 años y, ¿qué hicieron por el país?”, agregó el mandatario mexicano.

“Entiendo que estén molestos, inconformes, pero ya cambiaron las cosas, ya es otra la realidad”, señaló.

DIPUTADOS AVALAN PRESUPUESTO

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, luego de nueve horas de discusión.

Alrededor de las 6:00 horas de este viernes, con 302 votos a favor, 65 en contra y una abstención, avalaron el PEF, que prevé un gasto total neto de seis billones 107 mil 732.4 millones de pesos; por lo que se turnará al Ejecutivo.

Sin contar con la presencia de los diputados de Acción Nacional, legisladores de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC), Encuentro Social (PES), Verde Ecologista (PVEM), Revolución Democrática (PRD) fijaron sus posicionamientos respecto al dictamen durante la madrugada en una sede alterna, instalada al interior de la Expo Santa Fe, debido al bloqueo que grupos de campesinos mantienen en San Lázaro.

Diputados aprueban, en lo general, el dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Antes, con 321 votos a favor, 78 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del PEF, luego de que aproximadamente a las 21 horas de este jueves, la presidenta de la Cámara Baja, Laura Rojas, reanudara la sesión.