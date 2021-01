AMLO, en pleno ejercicio de sus funciones como presidente: Sánchez Cordero

La Secretaria de Gobernación señala que el Presidente seguirá ejerciendo sus funciones a distancia

Carlos Álvarez

25/01/2021 | 07:55 AM

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, informó este lunes que el presidente Andrés Manuel López Obrador "se encuentra bien, fuerte y resolviendo y al pendiente de todos los asuntos públicos, atendiendo algunas reuniones, continuará dando las instrucciones necesarias".

El titular del Poder Ejecutivo Federal anunció este domingo por la tarde que había resultado positivo al Covid-19 y que Sánchez Cordero se haría cargo de las conferencias de prensa matutinas presidenciales.

La titular de la SEGOB mencionó que el mandatario nacional se encuentra "en pleno ejercicio de sus funciones como presidente. Él mismo continuará con los asuntos públicos como lo hizo y lo hará con la llamada que tiene pendiente con el presidente ruso Vladimir Putin".

Sánchez Cordero dijo que ella lo sustituirá exclusivamente en la función de encabezar el mecanismo de "rendición de cuentas" que representan las conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional.

"El presidente de todos los mexicanos es uno, lo que debe quedar claro", dijo la titular de la SEGOB, quien abundó que López Obrador es un "servidor público comprometido", que aún en estas circunstancias "sigue dirigiendo a distancia los esfuerzos de la Cuarta Transformación de la vida pública del país".

"El presidente se encuentra estable y pronto, muy pronto, se recuperará, estoy segura. Es un hombre optimista, un verdadero representante del pueblo y un mandatario responsable. Es un ejemplo a seguir, un líder que nos inspira a todos, a todo su equipo, y en unos días estará con nosotros para continuar con el mandato que le ha tocado al pueblo de México", aseguró.

"Creo que podemos decir con toda sinceridad y franqueza que se encuentra bien, se encuentra fuerte y se encuentra resolviendo y al pendiente de todos los asuntos públicos y atenderá de manera remota algunas reuniones”, explicó la funcionaria federal.

Por otra parte, Sánchez Cordero confirmó que la familia del presidente de la República se encuentra bien de salud, resguardándose en su domicilio dentro del Palacio Nacional, manteniendo las medidas de salud que se deben adoptar, como la sana distancia.

Asimismo, informó que el titular de la Secretaría de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, está a cargo, junto a un equipo de médicos, de la salud de López Obrador. Además, Sánchez Cordero fue cuestionada respecto a la salud de Beatriz Gutiérrez Müeller, e indicó que se encuentra bien.

"En relación a mí y yo llegué precisamente este domingo y me hice la prueba rápida y me hice la otra prueba, la prueba rápida salió negativa y la prueba PCR me lo entregarán entre hoy y mañana", afirmó la titular de la SEGOB.

Por otra parte, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, regresó a las conferencias de prensa matutinas presidenciales en Palacio Nacional, tras estar aislado por haberse contagiado de COVID-19.

"Como otros miembros del gabinete, estaré a la espera de resultados de prueba PCR. Si resultase negativa, deberemos realizar otra el miércoles próximo, por ello estaré trabajando desde casa hasta conocer resultados", anunció este mismo día, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en su cuenta de la red social Twitter.