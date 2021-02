AMLO enviará carta a gobernadores y alcaldes para garantizar 'el voto libre y limpio'; pide no intervenir

El Jefe del Ejecutivo federal dio a conocer que mandará una carta a los gobernadores y presidentes municipales para que además de garantizar el voto libre y limpio, no haya injerencia del Gobierno en las elecciones y que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún candidato o partido

Sinembargo.MX

MÉXICO._ El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la mañana de este viernes que enviará una carta a todos los gobernadores y alcaldes del país para exhortarlos a que se garantice el voto libre y limpio en las próximas elecciones.

“No voy a intervenir porque no me corresponde. Voy incluso a enviar una carta a los gobernadores y a presidentes municipales para que se garantice el voto libre y limpio, elecciones limpias y libres, que no haya injerencia del Gobierno en las elecciones, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún candidato, a ningún partido”, dijo.

Desde Palacio Nacional, el mandatario nacional explicó que también pedirá que no haya fraudes electorales y se dejen atrás “todas esas prácticas de defraudación electoral, la compra de voto, la entrega de despensas, las amenazas, el relleno de las urnas, el carrusel, el que votaran los finados, el que había más votos que ciudadanos, la falsificación de las actas. Todo eso que se termine, que el Gobierno no intervenga”.

Asimismo, aseguró que buscará que haya democracia, por lo que no van a intervenir sobre los candidatos y los partidos, a fin de que los ciudadanos decidan libremente.

“Si hay algo importante que se ha logrado en los últimos tiempos, es el despertar de los ciudadanos, la toma de consciencia del pueblo. Ahora la gente está mucho más despierta que nunca”, agregó.

López Obrador consideró que se trata de un pueblo muy politizado, ya que “no hay prácticamente analfabetismo político en México. Es de los pueblos con más conciencia política en el mundo, por eso se jalan los pelos los analistas y expertos de antes que no entienden que ya las cosas cambiaron porque cambió la mentalidad del pueblo. Ellos siguen pensando que es igual que antes”.

“No quieren entender que ya es otra realidad. Ellos vivían en una burbuja, la llamaban ‘el círculo rojo’. O sea, los sabiondos eran los del ‘círculo rojo'”, finalizó.

El pasado 7 de septiembre arrancó el Proceso Electoral 2021-2021, donde serán convocados casi 95 millones de electores que están registrados en la lista nominal, es decir, cinco millones más que en el proceso electoral de 2018, para que acudan a las urnas a elegir más de 21 mil cargos de elección popular.

Durante el proceso, se visitarán a más de 12 millones de ciudadanos para reclutarlos como funcionarios de casilla. En estas elecciones, la ciudadanía votará por los 500 diputados federales de la 65 Legislatura, 15 gubernaturas, mil 63 diputaciones en 30 congresos locales y mil 926 ayuntamientos en 30 estados.