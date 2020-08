AMLO: EPN y FCH deben declarar y las pruebas de corrupción deben conocerse, 'es asunto de Estado'

El mandatario nacional reiteró la importancia de que ex presidentes declaren ante un juez sobre los actos de corrupción por los que se investiga a Emilio Lozoya, pero pidió revisar con cuidado las pruebas “para no linchar políticamente a nadie”

Sinembargo.MX

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tiene claro si los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, mencionados en las causas penales que se le siguen a Emilio Lozoya Austin por corrupción, pueden declarar por escrito, pero, dijo, de declarar no se salvan. También defendió la importancia de hacer públicas las pruebas que se presenten.

El mandatario se pronunció a favor de hacer públicas las pruebas ofrecidas en las investigaciones contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) porque, opinó, se trata de “un asunto de Estado”.

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló esta semana que Lozoya entregó un video para sustentar que existió una cadena política que permitió recibir y usar sobornos de la brasileña Odebrecht, al respecto, el Presidente resaltó la importancia de dar a conocer a la ciudadanía la grabación, también dijo que está interesado en verlo.

“Sí me gustaría verlo porque hay que poner en descubierto toda la corrupción, eso si me interesa para estigmatizar a los corruptos, porque no es nada más castigarlos, sino que no se repita, es prevenir la corrupción por el daño que causa”, dijo el mandatario en conferencia desde Acapulco, Guerrero.

Sobre las declaraciones que podrían hacer los ex presidentes señaló que tendrían que concretarse en persona o por escrito, pero no deben omitirse.

“Cuando hay una denuncia, según me han informado los abogados, tienen que ir a declarar los implicados, pero no sé si por el cargo de ex presidentes que tienen (Calderón y Peña Nieto), en conformidad con el Artículo 108 de la Constitución, que dice que los presidentes solo pueden ser juzgados por traición a la patria y delitos graves, no sé si puedan hacerlo por escrito, que tengan la obligación de ir a informar o mandar lo que van a declarar por escrito, pero sí, todos los implicados tienen que declarar”, expuso.

El Presidente recordó que todas las acusaciones que se hagan en los delitos por los que se investiga a Lozoya deben probarse para alcanzar la justicia y “no linchar políticamente a nadie”.

López Obrador agregó que no solo Calderón Hinojosa o Peña Nieto deben ser juzgados, pero la decisión debería tomarla la ciudadanía a través de una consulta.

“Siento que para juzgar a un Presidente, según como se ven las cosas en el país, tiene que haber una consulta, y que no solo deben ser dos, se tiene que considerar desde Salinas hasta la fecha”, dijo.

AMLO dio una conferencia hoy desde Acapulco. Foto: Gobierno de México.

CALDERÓN “ESTÁ ENOJADO”: AMLO

El Jefe del Ejecutivo reconoció que el ex presidente Calderón Hinojosa está enojado con él, pero ya lo perdonó por “robarle la Presidencia” en las elecciones de 2006; aseguró que las investigaciones que se siguen en contra del García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, no tienen que ver con el Gobierno mexicano.

“Esta enojado el ex presidente Calderón conmigo, dice que hay persecución política, yo ya lo perdoné, nos robó la Presidencia, él lo sabe, pero yo no odio, y no es conmigo, es con el Juez de Estados Unidos que está investigado el caso de García Luna. Ni modo que yo vaya a decirle al Juez en Estados Unidos: ‘Ya no investigues, exonera a García Luna’, eso no lo puedo hacer, obviamente no me corresponde, es un asunto del Gobierno estadounidense”, expuso.

“Si (Calderón) está pensando que yo tengo influencias hasta para decidir lo que esta haciendo este juez en Nueva York, pues entonces sí está exagerando”, agregó en su conferencia matutina.