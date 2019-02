AMLO es un gran seductor: CatÃ³n

AMLO es un gran seductor: Catón

Armando Fuentes Aguirre advierte riesgos de un gobierno autoritario, populista y demagógico, ante la concentración de poder del Presidente Andrés Manuel López Obrador

Carlos Bojórquez

AHOME._ El escritor y periodista coahuilense Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como "Catón", advirtió riesgos de un gobierno autoritario, populista y demagógico, ante la concentración de poder del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"He visto desfilar a muchos presidentes, y en ninguno he advertido una penetración tan profunda en el ánimo del pueblo, eso hay que reconocerlo, y hay que verlo también como una señal de peligro, ese profundo ascendiente que López Obrador tiene sobre el pueblo, ascendiente auténtico, él no necesita de acarreos, no necesita de corporativismos o de clientelismos, su sola persona basta para atraer a esas multitudes y para seducirlas. Es un gran seductor", señaló.

"Esa inmensa popularidad presenta riesgos para la democracia mexicana. El hecho de que un solo hombre concentre en su persona dosis tan grande de poder y el hecho de que no tenga frente a sí ningún otro poder que le sirva de freno y de contrapeso, añadido a la circunstancia de que sus colaboradores no se atrevan nunca a disentir de él", agregó.

Fuentes Aguirre consideró que al tener una oposición debilitada, un Poder Legislativo "entregado" y un Poder Judicial "amenazado", está latente el peligro del "autoritarismo personalista", del "caudillismo antidemocratico", de los excesos de poder que comete aquel que sabe que cuenta con un decisivo apoyo popular y que no tiene contra sí ningún otro poder que lo reprenda.

Pero subrayó que ante una situación como esa, solo una sociedad civil vigilante y participativa, y una prensa libre, independiente y crítica, podrán evitar que México sufra un retroceso en su ejercicio democrático.

En este sentido, criticó que el Presidente López Obrador haya descalificado a las organizaciones civiles, aplicando adjetivos de denostación como "pirruris" o "fifís", e instó a ejercitar el derecho a la libertad de expresión por encima de las palabras de hostilidad.

Fuentes Aguirre visitó Los Mochis para participar en la tercera edición de la Feria del Voluntariado, un evento organizado por la institución de asistencia privada Voluntariado en Acción Responsable, que ofrece conferencias, talleres y otras actividades, con temáticas de orientación vocacional, voluntariado, y proyecto de vida.

Entre chascarrillos, ocurrencias y anécdotas, disertó la conferencia "México hoy", en el Teatro Ingenio, en la que observó que México ha pasado por crisis muy graves, y de todas ha salido con bien y para ser mejor.

"Ahora estamos observando cambios súbitos, que no habíamos visto en la moderna historia de nuestro país. No hay quien no reconozca la buena intención del Presidente en su lucha contra males de México, como el de la corrupción, pero hay también muchos que piensan que sus acciones son demasiado precipitadas, a veces irreflexivas, y que con ellas ha causado ya daño grave a nuestro país", apuntó.

'LA IMPORTANCIA CRECIENTE DEL EJÉRCITO TAMBIÉN PUEDE REPRESENTAR UN RIESGO'

Cuestionado sobre la Guardia Nacional que promueve el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Armando Fuentes Aguirre reconoció que ha sido y sigue siendo necesaria la participación del Ejército y la Marina en la lucha contra la delincuencia, pero opinó que es peligroso poner demasiado poder en manos de los militares, puesto que puede llegar a vulnerar el orden constitucional del País.

"López Obrador los ha estado cortejando sistemáticamente, atribuyéndoles funciones que ciertamente en ninguna forma pertenecen a la índole y naturaleza del ejército. Y eso también, la importancia creciente del ejército, puede representar un riesgo", dijo.

"El Ejército Mexicano ha alcanzado un gran prestigio por su institucionalidad. Jamás el ejército nuestro ha sentido la peligrosa tentación de la política, nunca ha querido ejercer el poder, de ahí que la etapa de los golpes de estado en México haya quedado en el pasado, y por ningún motivo debe volver a repetirse. Espero que el Ejército se mantenga fiel a su deber de instituto armado", añadió.

Fuentes Aguirre señaló que por encima de cualquier poder, incluso del Presidente, está la Constitución, y si cualquiera, sea una persona o una institución, "aun tan importante como el ejército", vulnera ese orden jurídico, eso pondrá en grave riesgo a México.