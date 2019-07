AMLO está desmantelando a las estructuras agrícolas, critica Serapio Vargas

Sumándose a la convocatoria nacional, un grupo de productores en Sinaloa exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador respetar el presupuesto para el campo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador está desmantelando las estructuras agrícolas del país, señaló el líder agrícola Serapio Vargas.

Un grupo de productores sinaloenses se sumó a la manifestación convocada a nivel nacional para exigir a López Obrador que respete los recursos que estaban destinados para el campo mexicano.

“Que respete el presupuesto aprobado y etiquetado por el Poder Legislativo. La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron 63 mil millones de pesos, mucho menos de la mitad que hace cuatro años y el Gobierno Federal está desmantelando a todas las estructuras agrícolas y a todas las estructuras de rentabilidad del centro y del norte del país”, dijo Vargas.

Informó que son aproximadamente 21 los estados del país que se sumaron a la manifestación en contra de las medidas que calificaron como negativas para los productores.

Señaló Serapio Vargas que además del tema del presupuesto al campo, no hay representación de los productores en los principales organismos y existe incertidumbre por parte de las instituciones.

“Todos los Caades no tienen ahorita un representante, la delegación tiene un aparente responsable pero no da la cara, están suspendidos los programas al fomento a la agricultura y en el sur, sureste están engañando con apoyos al ex Procampo”, comentó.

“Es la pobredumbre que está rodeando al Presidente y él no quiere ver”, agregó.

En la manifestación participaron productores de la Unión Agrícola Regional de Sinaloa y de la Brigada Popular, detalló Vargas.

“Porque los demás líderes son líderes de mentiritas, corren al tercer piso de Palacio de Gobierno a pedirle permiso al señor Gobernador. Al Gobierno del Estado le faltan huevos, le faltan pantalones, les falta amor por su gente”, criticó.

Aun con la manifestación en diferentes estados, de no ser escuchados por el Presidente, Vargas no descartó que haya un plantón en Palacio Nacional.