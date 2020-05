AMLO informa que la ONU pidiÃ³ a LÃ³pez-Gatell unirse al Grupo de Expertos sanitarios de la OMS

AMLO informa que la ONU pidió a López-Gatell unirse al Grupo de Expertos sanitarios de la OMS

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue postulado para participar en el Grupo de Expertos del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Hace dos días recibí una notificación de la ONU donde se postula al doctor Hugo López-Gatell Ramírez para participar en el Grupo de Expertos del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS”, dijo el Presidente en un video difundido en sus redes. “Es un reconocimiento bien merecido al doctor que ha venido enfrentando la pandemia”.

Desde el salón-biblioteca de los expedientes en Palacio Nacional, López Obrador también destacó que la economía está mejorando: el peso se está recuperando y el precio del petróleo. También mencionó que su Gobierno tiene un plan para la reactivación económica y el empleo.

“Quiero decirles también que hay buenas noticias económicas. No nos agarró mal parados la pandemia y hemos podido remontar la crisis económica mundial que precipitó el coronavirus. Lo primero que se afectó fue el precio del petróleo y ya empezó la recuperación el 22 de mayo”, dijo el Presidente.

EL PAPEL DE lÓPEZ-GATELL

Desde que comenzó a informase en México los casos de coronavirus, el papel de Hugo López Gatell ha sido importante. Fue la figura escogida desde el Gobierno federal para detallar todos los temas relacionados con la pandemia y su nombre ha destacado mucho más que el del mismo titular de Salud, Jorge Alcocer Varela.

Salir todos los días a las 7 de la noche le ha dado una exposición relevante que le ha valido elogios, pero también críticas.

Desde las primeras conferencias logró ser empático sobre la situación al ofrecer instrucciones claras sobre lo que se tenía que hacer ante el coronavirus. Sin embargo, conforme fueron pasando los días, su permisividad ante la negativa del Presidente de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de cancelar sus eventos públicos dejó mucho que desear.

Al entrar en la primera fase, López-Gatell respondió a los medios que la fuerza del Presidente era moral y que no era una fuerza de contagio. “El Presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo, y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El Presidente no es una fuerza de contagio. Entonces, no, no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas; o al revés, como lo dije antes, o al revés”, declaró.

El papel de López Gatell no deja de ser importante en el Gobierno federal. Su participación no se limita a sólo la administración de López Obrador, ya que ha estado en diversos puestos desde el sexenio de Felipe Calderón cuando la crisis por la influenza AH1N1.

López-Gatell es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde se graduó en 1994. Cuenta con una especialidad en medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), que realizó en 2000; una maestría en ciencias médicas, odontológicas y de la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en epidemiología por la Bloomberg School of Public Health de la Universidad John Hopkins, obtenido en 2006.

México es uno de los 10 países con más muertos por coronavirus en el mundo. Hasta el corte del 23 de mayo se reportaban 7 mil 179 muertes, además de 14 mil 253 casos confirmados activos.

MÉXICO Y LAS CIFRAS

México rompió su récord este sábado, cuando registró 3 mil 59 nuevos casos en 24 horas luego de nueve días consecutivos de contabilizar más de 2 mil contagios diarios.

Su mayor cifra de muertes diarias la reportó apenas el viernes, con 479, el cuarto día consecutivo con más de 400 fallecimientos.

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reconoció este fin de semana el riesgo de rebrotes, pero argumentó que el confinamiento es insostenible.

“En el momento en que empiece la reapertura vamos a tener experiencias de rebrote, que quede muy claro, pero es imposible, indeseable, inconveniente, potencialmente muy dañino pretender que se puede mantener el estado de inmovilidad”, aseveró.

