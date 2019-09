AMLO invita a celebrar el Grito en el ZÃ³calo con aguas frescas y no con armas o alcohol

AMLO invita a celebrar el Grito en el Zócalo con aguas frescas y no con armas o alcohol

Desde Palacio Nacional, López Obrador mostró a trabajadores que limpian el balcón desde el que dará el Grito.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la ciudadanía a acudir al Zócalo capitalino este 15 de septiembre, donde encabezará su primera ceremonia del Grito de la Independencia. Pidió no llevar armas, evitar el alcohol y las drogas y adelantó que habrá aguas frescas, atole y tamales para celebrar.

“Los invito a esta fiesta, vengan con toda la familia, celebrando en el Zócalo con aguas frescas, horchata, jamaica, limonada, atole, elote, tamales, todo eso va a haber en el Zócalo y, sobre todo, mucha fraternidad. Ayúdenos todos para que no haya alcoholismo, que no haya drogas, que podamos celebrar en paz, que no se traigan desde luego armas, eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos. Es la época de la no violencia, es una fiesta de la unidad de nuestros pueblos”, dijo el mandatario en un video compartido en sus redes sociales.

Les invito al Zócalo a gritar juntos ¡Viva la Independencia de México! pic.twitter.com/tgDEaxbgfT — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 12, 2019

“Le están dando una chuleada porque la noche del 15 de septiembre voy a dar el Grito para conmemorar un aniversario más de nuestra Independencia y recordar con cariño a las madres y padres de nuestro pueblo heroico que siempre ha luchado por la justicia, por la libertad, por la democracia, por la soberanía nacional”, dijo.

Recordó que las celebraciones iniciarán desde las cuatro de la tarde, a esa hora, dijo, “van a empezar los festivales culturales, las representaciones de los 32 estados de la República porque México es un mosaico cultural”, expuso.

Recordó que al término de la ceremonia del Grito de la Independencia habrá fuegos pirotécnicos, después cantará Eugenia León “una canción bellísima que se llama ‘La paloma’, adaptada a los nuevos tiempos” y, luego se presentará la Banda Limón. “La cuarta transformación significa también alegría y sobre todo recordar a quienes nos dieron patria, justicia y libertad”, dijo.