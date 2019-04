AMLO: malinterpretaron mi mensaje a la prensa

Se tomó como represalia o amenaza, dice el Presidente

Sinembargo.MX

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró este martes que lo que planteó ayer lunes a los periodistas no se trató de una amenaza, y que fue malinterpretado por algunos.

Sin embargo, volvió a arremeter contra los comunicadores críticos, a quienes pidió no hacer el "ridículo".

"Una recomendación fraterna y respetuosa: no hay que hacer el ridículo, no menospreciar a la gente, ya les he hablado de la fuerza de la opinión pública y se sigue pensando en que se debe manipular al pueblo", dijo en su conferencia matutina.

"Lo que dije ayer: si un periodista se excede, pues la misma gente lo pone en su lugar, la misma gente, eso fue lo que quise dejar de manifiesto y se malinterpretó [...] Y, lucen mal, y cuando es de mala fe, enseñan el cobre", abundó el mandatario desde Palacio Nacional.

Después de que ayer dijo a periodistas que "si se pasan... ya saben lo que sucede", López Obrador afirmó que hay libertad total, plena y completa para todos.

"Siento que lo que plantee ayer fue malinterpretado, dije que iba a ejercer mi derecho de réplica y se tomó como una represalia", señaló.

"Dije que cada quién era responsable de sus actos y que el diálogo era circular [...] Y quise dejar en claro una regla que se usaba en la época liberal, una frase atribuida a Sebastián Lerdo de Tejada, de que la prensa se regula con la prensa, que no debe haber censura por parte del Gobierno, no debe limitarse la libertad de expresión, pero somos libres para dialogar, debatir, argumentar y replicar", aseveró.

"Nada de eso, libertad total, plena, completa a todos, respeto, aquí pueden venir y expresarse todos, hasta los que fueron voceros o siguen siendo voceros de Salinas y todos los que impulsaron el modelo neoliberal, son libres y no hay ningún problema con nadie", aseguró el político tabasqueño.

En la conferencia de prensa matutina de ayer lunes, el presidente reiteró que su Gobierno va a garantizar las libertades, el diálogo circular, el debate, mientras haya respeto.}

Pero al ser cuestionado sobre el diálogo que sostuvo con el periodista Jorge Ramos Ávalos, sobre el tema de la inseguridad, el presidente puntualizó:

"El otro día vi con motivo de esta entrevista, vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista. No, yo pienso, con todo respeto discrepo, creo que ustedes no sólo son buenos periodistas, son prudentes porque aquí los están viendo y si ustedes se pasan, pues, ya saben lo que sucede. Entonces, pero no soy yo, es la gente; no es conmigo, es con los ciudadanos, que ya no son ciudadanos imaginarios”.