AMLO mantiene un margen amplio en encuestas, aunque a la baja

Los factores economía y seguridad presionan al Gobierno morenista

Sinembargo.MX

01/07/2019 | 10:52 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene una popularidad saludable para gobernar, pero se está desgastando, de acuerdo con las distintas encuestas publicadas en los últimos días y hasta hoy, cuando cumple un año de haber ganado las elecciones presidenciales.

López Obrador obtuvo un amplio bono democrático cuando triunfó en la elección presidencial del 1 de julio de 2018, con 30 millones de votos, es decir, el 53 por ciento.

En los últimos 7 meses, sin embargo, la economía mexicana apenas ha crecido mientras que la violencia ha repuntado, y es ésta la asignatura pendiente que más pega al Presidente. Y él lo sabe. Ayer, cuando lanzó la Guardia Nacional, reconoció que en materia de seguridad no se ha avanzado.

Hoy el periódico Milenio da a conocer que junio se convirtió en el mes con más ejecuciones de todos los tiempos, según su recuento.

Calculó 2 mil 249 homicidios relacionados con la delincuencia organizada. Y es el mes “más violento del conteo que comenzó este diario en 2007”.

“Incluso, nunca antes se había rebasado la cantidad de dos mil. El mes cierra con 74 personas asesinadas por día en el país. Esta es la cifra más alta del Recuento Milenio hasta el momento y representa un salto respecto a las 49.4 personas asesinadas en mayo pasado, cifra que no se veía desde enero de 2018”, dijo el diario.

Por su parte, El Economista hizo una radiografía de indicadores macroeconómicos a un año del triunfo electoral. Salen datos mixtos. Y Citibanamex hizo el suyo.

La economía ha perdido fuerza, aunque hay un saldo superavitario en la balanza comercial; el peso recuperó terreno pese a que la tasa de interés es la más alta en 10 años; las remesas están en niveles históricos pero las agencias a calificadoras han expresado su preocupación. Sin embargo, el riesgo del país, que refleja la posibilidad de que no se cumpla con el pago de la deuda externa, ha bajado.

“En términos de rendimientos, la Bolsa ha caído 9 por ciento en pesos (6.5 por ciento en dólares), pero el peso se ha apreciado 3.7 por ciento. Haciendo referencia a las canastas AMLOVE-AMSCARED que nuestro estratega en Citi Research sugirió a finales de 2018 y trasladándola al día previo de la elección, en dólares en índice ha caído 6.5 por cioento, pero la canasta AMLOVE (que hace referencia a emisoras con alto riesgo regulatorio, ingresos generados principalmente en México, etc.) ha ganado 4.4 por ciento, impulsada por los grupos aeroportuarios y Pinfra. En contraste, la canasta AMSCARED (que hace referencia a emisoras que no pueden ser fácilmente reguladas, ingresos generados fuera de México, etc.) ha perdido 12 por ciento, y de esta canasta sólo sobresalen Femsa (+9.9%) y Walmex (+8.1%)”, dice Citibanamex.

“Se realizó un ejercicio cuantitativo para observar emisoras mexicanas que cotizan a múltiplos P/U y VC/EBITDA proyectados 12 meses atractivos vs. su mismo sector y la mediana de los últimos 3 años; además, incluimos la recomendación del consenso. En cuanto al múltiplo P/U, el índice cotiza a 13x utilidades, equivalente a un descuento de ~20 por ciento contra su mediana de 3 años. De nuestra muestra de 44 empresas, el 85 por ciento cotiza a descuento vs. sus medianas y únicamente 6 emisoras cotizan con prima. En múltiplo VC/EBITDA, el mercado cotiza a ~8x, equivalente a un descuento del 8 por ciento; 80 por ciento de las empresas cotizan con descuento vs. sus medianas de los últimos 3 años. Emisoras atractivas bajo este análisis: Mexichem, Cemex, Pinfra, Volar, Liverpool, Ac, Gruma, Banorte y Banbajío”, agregó.

ARRIBA PERO AJUSTANDO A LA BAJA

En El Financiero hoy aparecen números un poco mejores para el Presidente. Cuenta con el 66 por ciento de aprobación a su trabajo, según su encuesta, realizada a 820 entrevistados adultos por vía telefónica. Viene de un 77 por ciento en diciembre pasado.

“López Obrador tuvo niveles de aprobación por arriba de 80 por ciento en enero y febrero, de por lo menos 70 por ciento en marzo y abril, y obtuvo 67 y 66 por ciento en mayo y junio. Si bien el apoyo popular a López Obrador se mantiene alto, la mayoría de los ciudadanos opina que el país no ha cambiado desde las pasadas elecciones presidenciales”, dice El Financiero.

“Al preguntarles si el país está mejor o peor con López Obrador como Presidente, 27 por ciento dijo que está ‘mejor’, el 26 por ciento dijo que está ‘peor’, y el 46 por ciento afirmó que el país sigue ‘igual’. Pero eso no quiere decir que la ciudadanía no espere mejoras con el Gobierno de AMLO, a quien ratifican un apoyo mayoritario”, agregó el diario.

“No está en su mejor momento, pero todavía tiene mucha popularidad”, dijo Roy Campos a EFE. De acuerdo con Consulta Mitofsky, encuestadora de Roy Campos, la popularidad del Presidente se colocó en el 61.3 por ciento el jueves 27 de junio, un nivel muy saludable y en el que se mantiene desde hace semanas.

El 10 de junio, la misma encuestadora reveló que López Obrador estaba entre los primeros cinco mandatarios con mayor aceptación a nivel mundial, de una muestra de nueve naciones.

El Jefe del Ejecutivo obtuvo un 64 por ciento de aprobación, colocándose en el cuarto lugar de entre nueve países a nivel global. El primer sitio fue para Nayib Bukele, el Presidente de El Salvador, quien encabeza el top cinco con un 71 por ciento de aprobación.

El 26 de junio, hace una semana, la encuestadora GEA-ISA dijo que 66 por ciento de la población mexicana aprueba la gestión del Presidente. Según este ejercicio, lleva una tendencia al alza desde la medición hecha en diciembre de 2018 y cuya segunda emisión ocurrió en marzo, en la que la calificación a la actual administración fue del 64 por ciento.

GEA-ISA dijo que los niveles aprobatorios del Gobierno actual han estado ligados con la evaluación positiva como persona del primer mandatario mexicano. Pero en comparación con la medición de marzo, el porcentaje de personas que piensa que el rumbo que lleva el país es incorrecto creció 10 puntos del 25 por ciento de marzo al 35 en junio. Estos 10 puntos también se restaron de quienes consideran que el país lleva el rumbo correcto, pues en junio el resultado fue de la mitad de la población encuestada.

El 10 de junio, El Universal publicó que la aprobación del Presidente descendió siete puntos porcentuales, para ubicarse en 72 por ciento. Según su ejercicio, AMLO mantiene el apoyo mayoritario de los mexicanos, aunque el respaldó cayó 7 puntos con respecto a la encuesta publicada en marzo pasado.

Un 72 por ciento aprobaba entonces (hace 20 días) la gestión de López Obrador, por el 79.4 por ciento de los que la calificaban como positiva en el mes de marzo. El Universal señaló que el Presidente obtuvo una calificación de 7.33. La evaluación cayó poco más de 3 puntos con respecto al mayor nivel registrado en marzo pasado, cuando fue de 7.7.

El coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Khemvirg Puente, dijo a EFE que el tiempo es poco para calificar a López Obrador, pero suficiente para “una evaluación de gestión a partir de los obstáculos”.

Puente aseguró que la gestión de López Obrador puede calificarse a partir de las situaciones que heredó de otros gobiernos, de la inexperiencia-ineficacia de sus funcionarios y del propio liderazgo presidencial. “Son herencia de gobiernos previos la escalada de violencia (…) que ha derivado en una inercia en la espiral de violencia; la corrupción, que dejó una inercia de prácticas difíciles de desterrar”, comentó a la agencia española.