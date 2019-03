AMLO niega bots en su Gobierno para atacar a críticos

Asegura que no habrá persecución o que se coartará la libertad de expresión, que sólo usa su derecho de réplica

Noroeste / Redacción

13/03/2019 | 09:11 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó este miércoles que haya un grupo que promueva su Gobierno para defenderlo en redes sociales de quienes lo critican, y que los conservadores "son especialistas en la simulación".

"Ahora resulta que este estudio nos cuestiona porque hablamos de la prensa conservadora, de la prensa fifí. Y, a ver, ¿quién hace el estudio? ¿Qué universidad es?”, preguntó el mandatario nacional a reporteros en su conferencia de prensa matutina.

Es la Universidad Jesuita de Guadalajara, respondió un reportero, quien después cuestionó al Presidente López Obrador si no es generalizar una idea en contra de la prensa.

"No, no. El que nada debe, nada teme. O sea, ¿o ustedes se sienten de la prensa fifí? Éste es otro asunto además, lo dije el lunes. Es muy interesante el debate, o sea, fuera máscaras”, dijo el Presidente.

López Obrador agregó que es mejor decir cuál es la postura que tiene cada quien y que el Gobierno ejerza su derecho de réplica. Afirmó que lo malo sería que el Gobierno persiguiera a quienes lo cuestionan o lo denuncian.

"Nosotros no vamos nunca a faltarle el respeto a los medios, mucho menos a perseguir a nadie, a coartar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Lo único es que sí vamos a ejercer nuestro derecho de réplica. Y es interesante que haya este debate, que se dé esta polémica", indicó.

El mandatario nacional señaló que así todos actúan con mayor responsabilidad. Además, se congratuló de que se haya publicado dicho estudio del ITESO.

"Pero no es cierto que haya un grupo promovido por nosotros para defendernos en contra de los que nos cuestionan o nos critican, además con derecho, porque es legítimo. No existe eso, nosotros no tenemos bots", afirmó López Obrador.

Según un informe del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), existen cuentas generadoras de contenido, bots, semibots y trolls que conforman una red coordinada en la red social Twitter para atacar masivamente a medios de comunicación y usuarios que critiquen al presidente y al Gobierno de México.

El reporte, que lleva por nombre 'Democracia, libertad de expresión y esfera digital. Análisis de tendencias y topologías en Twitter. El caso de la #RedAMLOve', revela las estrategias para posicionar mensajes que celebran las acciones del presidente o campañas para ridiculizar y deslegitimizar a personas y medios informativos que lo cuestionan.

Ayer, a través de su cuenta de la red social Twitter, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, señaló:

"Sobre las cuentas que crean tendencias alrededor de temas de este nuevo gobierno desde @comgobiernomx dejamos en claro que la comunicación ha sido directo con el pueblo y no hacemos uso de “estrategias” que no generan discusiones orgánicas. bienvenido el debate en la democracia”.