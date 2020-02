AMLO pide a colectivos que protestan por feminicidios no pintar puertas y paredes

El Presidente asegura que no se les reprimirá, porque sus demandas de seguridad son justas

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las mujeres y colectivos feministas que no pinten las puertas ni las paredes de ningún inmueble durante sus manifestaciones.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional solicitó a las mujeres y a los colectivos feministas que realicen sus marchas, pero de forma pacífica, y recalcó que no habrá represión por parte de su Gobierno.

"Les pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores, que no esperen que actuemos como represores, que nos confundan", aseguró el político tabasqueño.

"Llevamos años luchando, como sacarle la vuelta a la provocación. y que respetamos el derecho de todos a a la manifestación, pero ojalá y se ejerza ese derecho de manera pacífica, sin violencia", argumentó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Vamos a estar siempre castigando feminicidios y sobre todo, evitando que se den estos crímenes de odio", dijo el presidente, quien además lamentó el asesinato de Fátima, una niña de 7 años de edad, cuyo cuerpo desnudo y sin vida fue encontrado el pasado sábado 15 de febrero, dentro de bolsas negras de basura, en la Ciudad de México.

"Es muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que corresponde para evitarlo. Yo creo que lo más eficaz es procurar entre todos y desde luego el Gobierno es el principal responsable de aplicar una política para tener una sociedad mejor", dijo el mandatario nacional.

López Obrador consideró que el asesinato de la menor es un crimen de odio que tiene que ver con problemas sociales, y no solo se resuelve con policías, cárceles y amenazas de mano dura, sino atendiendo las causas de fondo. Aunado a ello, el presidente reiteró que no se puede seguir protegiendo a delincuentes.

"Claudia Sheinbaum [Pardo] tiene todo mi apoyo al igual que la fiscal [Ernestina Godoy Ramos], y creo que van a dar con el responsable, pero no se trata solo de justicia, sino de moralizar a la sociedad. Yo pienso que estos temas que duelen mucho y deben atenderse las causas de fondo. No hay más que regenerar a la sociedad", indicó.

El presidente señaló que se debe seguir moralizando, fomentar valores y el amor al prójimo, por lo que se acelerarán los trabajos para tener pronto la Constitución Moral. López Obrador dijo que como ningún otro mandatario atiende de forma prioritaria el tema se la seguridad.

El pasado viernes 14 de febrero, colectivos feministas realizaron pintas en el Palacio Nacional en protesta al aumento en los feminicidios, sobre todo, por el caso de Ingrid "N", quien fue presuntamente asesinada por su pareja sentimental.