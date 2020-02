AMLO presenta el PadrÃ³n Ãšnico de Confianza Ciudadana; se eliminan inspecciones

AMLO presenta el Padrón Único de Confianza Ciudadana; se eliminan inspecciones

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo federal indicó que con la implementación de esta Ley se deja de pensar en el empresario o contribuyente como un 'delincuente en potencia'

Noroeste / Redacción

26/02/2020 | 08:46 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó, junto a representantes del sector empresarial, el procedimiento de implementación de la Ley de Confianza Ciudadana, la cual ya fue aprobada en el Congreso de la Unión.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo federal indicó que con la implementación de esta Ley se deja de pensar en el empresario o contribuyente como un "delincuente en potencia", basándose en la confianza hacia ellos.

"La Ley de Confianza Ciudadana ya se aprobó, se publicó y ahora va a convertirse en práctica cotidiana. Es un procedimiento importante que parte, como su nombre lo indica, de la confianza. Lo que queremos es que todos asumamos nuestra responsabilidad como buenos ciudadanos", abundó el mandatario nacional.

"Que el empresario, el contribuyente, el ciudadano, no sea visto como un delincuente en potencia, sino que se dé la confianza de que ya estamos viviendo una etapa nueva en la vida pública del país", dijo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

"Todos tenemos que actuar con rectitud, con honestidad, que debemos darle la espalda a la corrupción, a los trucos, al eludir nuestras responsabilidades ciudadanas. Que no haya inspectores de vía pública, que no se dé pie a la extorsión, a la mordida, al moche, y que el dueño de una empresa se comprometa a cumplir lo que marcan los establecimientos legales, y ya que mediante una manifestación no sea molestado", expresó el mandatario nacional.

El procedimiento consta de cuatro pasos, los cuales consisten en que empresarios o personas con actividades económicas se registren en la plataforma de Confianza Ciudadana en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), llenen un formulario, se genere una constancia y se firme un manifiesto de cumplimiento.

César Emiliano Hernández Ochoa, titular de la Conamer, explicó los pasos para registrarse al padrón de confianza ciudadana en el portal confianzaciudadana.gob.mx.

Asimismo, señaló que solo se mantendrá una parte de las inspecciones que anteriormente se realizaban, estableciéndose que quienes obtengan buenos resultados recibirán un reconocimiento del Presidente López Obrador.

Para inscribirse en el padrón se pide tanto a las personas físicas, como a las morales, estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y en caso de que sea una empresa, se le solicitará el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

La inscripción no será permanente, ya que hay diversas causales para suspender el registro, entre las cuales se encuentra incurrir en malas prácticas comerciales o tener un funcionamiento irregular, entre otras, aunque en el momento en que se demuestre que se corrigió el comportamiento, los interesados podrán volver a registrarse.

Al evento acudieron empresarios como Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Agropecuario Nacional (CNA); Antonio del Valle Ruiz, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN); así como Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin); José Manuel López Campos, presidente de la a Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), entre otros.

"La confianza es la materia prima de la colaboración, todos los organismos del sector empresarial estamos enormemente entusiasmados con esta nueva legislación, creemos que esta confianza provocará lo que se requiere para construir un mejor país", expresó Salazar Lomelín.

Asimismo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la capital de la República también se suma al programa para erradicar la corrupción.

"El objetivo es erradicar la corrupción que tiene que ver con verificaciones y fomentar desarrollo económico y empleo", sostuvo.

"En la ciudad se llama ley de responsabilidad social, lo anunciamos recientemente, ya hay una plataforma, solo serán verificados el 3 por ciento de establecimientos a partir de una muestra aleatoria", indicó Sheinbaum Pardo.