AMLO presenta terna para sustituir a ministro de la SCJN

Entre los candidatos están dos de Morena y uno acusado de tráfico de influencias por su ex pareja

A fin de sustituir al magistrado José Ramón Cossío Díaz, Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina del jueves que enviará este mismo día una terna al Senado de la República.

"El artículo 95 y 96 de la Constitución marca la facultad del ejecutivo presentar una terna", indicó el Presidente.

El mandatario nacional informó sobre la primera candidata, la abogada Loretta Ortíz, de 63 años de edad, "egresada de la Escuela Libre de Derecho, tiene maestría, tiene doctorado, es académica de la universidad Iberoamericana, cumple con los requisitos", dijo sobre la ex diputada federal del partido Movimiento Nacional de Regeneración en la LXII Legislatura.

La segunda es la licenciada Celia Maya García, "ella es magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, inició desde 1979 como juez en el Poder Judicial local", señaló el mandatario nacional sobre la ex candidata al Senado por Morena.

El último candidato de la terna es Juan Luis González Alcántara Carrancá, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), "él, entre otras funciones, fue presidente del Tribunal Superior de justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México", indicó López Obrador.

González Alcántara es Investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Especialista en Finanzas Públicas y Doctor en Derecho, con mención honorífica, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Magistri in Artibus, por The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, así como Master en Derecho Civil y Familiar por el Departamento de Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona.

En 2013, Ana María Orozco Castillo reveló que procreó dos hijos -que sufren de autismo- con Genaro Góngora Pimentel, otro simpatizante de López Obrador. El medio electrónico Aristegui Noticias informó entonces que el magistrado González Alcántara Carrancá ayudó al ex ministro de la SCJN a reducir la pensión de los menores y luego quitarle los niños a su madre, a quien posteriormente acusó de fraude para que la encarcelaran.

Cuando el caso se hizo público, la mujer había pasado un año en prisión, motivo por el que acusó de tráfico de influencias y señaló directamente a González Alcántara, el aspirante propuesto este jueves por López Obrador para ser ministro de la Suprema Corte.

"Les tengo confianza, son gente honesta, son abogados, de primer orden, los tres, dos mujeres y un hombre, pero los senadores también van a decidir libremente. Pero también estamos en el terreno de lo inédito, también para los que se la pasan diciendo que no hay cambios", abundó el Presidente.

Diálogo con periodistas desde Palacio Nacional https://t.co/MIsp0tJ0kt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 6 de diciembre de 2018

"En este caso, ¿cuál era la costumbre en estos casos? Iba a una terna, que ya se sabía cuál era, porque el poder de los poderes, enviaba una terna y todo el procedimiento era una farsa. Ahora no, la línea es que no hay línea", aseguró López Obrador.

"El Senado decidirá libremente, y eso nunca había pasado en los tiempos recientes, en la historia modera, entonces sí, es interesante lo que estamos viviendo", aseguró el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien también adelantó que en su momento enviará la terna respectiva para nombrar a los Fiscales General y Anticorrupción.

"No vamos a mentir, no vamos a traicionar, y como estamos en el terreno de lo inédito, hay muchos que dicen '¿será?', que hay mano negra, vamos a acabar con la politiquería. Hay libertad completa, no ha línea, no hay indicación, para los diputados y senadores, y los que todavía lo duden, pues que se vayan acostumbrando", señaló.

"Las características que deben tener los jueces: deben ser mujeres y hombres íntegros, que actúen con absoluta libertad, que no sean serviles con nadie, que no estén al servicio de grupo de intereses creados, que sean honestos", indicó el mandatario nacional.

"Y que en este caso, apliquen el criterio de los liberales del Siglo 19, que fue el período de la República restaurada, que hubo democracia, equilibrio de poderes. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie", dijo López Obrador.