AMLO 'reactiva' construcción de la Presa Santa María

Se compromete el Presidente de la República a que no falten recursos para que la obra hidráulica esté concluida en el 2023

Alma Soto

SANTA MARÍA, ROSARIO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que no falte presupuesto para la Presa Santa María, para que ésta pueda ser concluida en el 2023, antes de terminar su mandato.

De esta forma, el Mandatario nacional "reinició" las obras del embalse.

En su gira estuvo acompañado por la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros; el Gobernador Quirino Ordaz Coppel; el Alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez; y Joel Bouciéguez Lizárraga, subsecretario de Gobierno.

"Nos va a quedar la responsabilidad de que no falte el presupuesto, estoy seguro de que no nos van a faltar recursos del presupuesto federal, no de créditos, llevamos finanzas sanas, no hay corrupción ni lujos en el Gobierno, y todo lo que se libera se está utilizando para la construcción de obras como ésta", declaró el Presidente de la República.

La obra, que inició en 2014, lleva más de un año detenida, y apenas tiene un avance de 10.4 por ciento, y una inversión de 2 mil 322 millones de pesos, de un total de 17 mil 721 millones de pesos.

López Obrador dijo que tenía interés en venir a Santa María porque debía decidir qué hacer, si continuar invirtiendo, o dejarla así.

Finalmente, la obra continuará con el propósito de terminarla antes de que termine este gobierno, porque no quiere dejar herencia en obras no terminadas.

"Para 2021 ya tenemos un presupuesto, pero quizá no sea suficiente, tendremos que ponerle más, pero dependerá de la capacidad de ejecución de ICA, vamos a hablar con Guadalupe Philips para que no desatiendan la obra", manifestó.

Agradeció a los comuneros de Santa María porque firmaron un convenio, que se va a cumplir, para que se construya la presa en sus terrenos, y al Gobierno de Sinaloa, por el trabajo de gestión.

En su participación, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel señaló que es un día de muy especial porque se le está haciendo justicia al sur de Sinaloa.

"Estamos felices por haber llegado a un acuerdo para reactivar la obra, sabemos que la lana está muy escasa, agradecemos que haya privilegiado esta presa, que generará un amplio desarrollo regional, junto con la Presa Picachos, habrá 50 mil hectáreas al riego que va a ser impresionante", manifestó Ordaz Coppel.

Jiménez Cisneros informó que los trabajos de construcción reiniciarán el lunes.

Se trata, explicó, de una presa multipropósito, es decir, que dará agua para regar 24 mil 250 hectáreas, 2 mil litros por segundo para consumo humano, producirá energía eléctrica y evitará inundaciones en Escuinapa y El Rosario.

Luego del recorrido para llegar a la zona de construcción de la presa, el Presidente de la República se comprometió a que se pavimentará el camino.

"Hay que pavimentar el camino, no vamos a inaugurar la presa llegando por un camino de terracería", manifestó.

DATOS

La Presa Santa María

980 millones de metros cúbicos

de agua será su capacidad

24 mil 250

hectáreas de riego

2 mil litros por segundo

de agua para uso público urbano

231 igawats hora

de energía eléctrica producirá

$17 mil 721 millones

de inversión total

$2 mil 322 millones

de inversión ejercida

10.4 por ciento

de avance

Se construirá la zona de riego

Sistema hidroeléctrico de ingeniería de enrocamiento con cara de concreto

120 metros de altura