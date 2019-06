AMLO recibe Andy Ruiz Jr. en Palacio Nacional; soy mÃ¡s mexicano que otros, afirma el campeÃ³n

AMLO recibe Andy Ruiz Jr. en Palacio Nacional; soy más mexicano que otros, afirma el campeón

El campeón mundial de los pesos pesados del box mundial se reúne con el Presidente de México, como lo había prometido

noroeste.com

11/06/2019 | 12:52 AM

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este martes en el Palacio Nacional, al boxeador Andrés Ponce Ruiz Jr., quien se convirtió en el primer campeón mundial mexicano de peso pesado, después de derrotar por nocaut técnico al boxeador británico Anthony Joshua, en el Madison Square Garden de Nueva York.

El pugilista de 29 años de edad, también conocido como Andy Ruiz Jr. o "Destroyer", acudió a la reunión acompañado de Miguel Torruco Garza, titular de la Comisión Nacional de Boxeo (Conabox), de su padre, de su entrenador y de un representante de las asociaciones WBO, WBA, IBO y IBF, de las cuales es el actual campeón.

Ruiz Jr. regaló al mandatario nacional una réplica del cinturón del campeonato y unos guantes color dorado. Mientras que el político tabasqueño regaló un billete de 500 pesos, cuya clave es la misma de la fecha de la jornada electoral en la que ganó la Presidencia de la República.

"Significa mucho, es algo que quería hacer desde hace mucho y ahora que ando logrando mis sueños me siento muy orgulloso. Estamos mirando la historia, me siento muy emocionado [...] Quería traer a mi papá, a mi mamá y todo mi equipo y hacer algo grande. Hice historia para México y quiero que todos sepan que soy mexicano también y ando bien orgulloso de estar aquí", dijo el campeón entrevistado por medios de comunicación.

"Todo es posible, yo sufrí mucho desde chiquito y todo es posible, nomás cree en Dios, trabaja duro y todo es posible [...] Aquí estamos, muchos decían que no era mexicano, pero soy más mexicano que otros, he peleado por México y me siento muy orgulloso de estar aquí", abundó Ruiz Jr, cuyos padres son originarios de Mexicali, Baja California.

-Con información de Reforma.