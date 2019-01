AMLO recomienda Roma, pero no la ha visto

El Presidente de México felicita a Alfonso Cuarón por nominaciones de la película al Óscar

Noroeste / Redacción

22/01/2019 | 11:03 AM

Esta mañana, la película “Roma” del cineasta mexicano Alfonso Cuarón hizo historia al obtener diez nominaciones a los Premios Óscar.

Entre las categorías destacan: Mejor película, Mejor director a Alfonso Cuarón y Mejor actriz a Yalitza Aparicio.

Tras esta noticia, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, felicitó a Cuarón y al elenco de la cinta.

“Sé que (Alfonso Cuarón) es un cineasta de primer orden, un orgullo de México, a quien felicito. También a todos los actores que intervinieron en esta producción, mis felicitaciones, son muy buenas noticias”, dijo el tabasqueño.

El representante del Poder Ejecutivo confesó que no ha visto “Roma“, pero le han comentado que es buena.

“Es una gran película, según lo que me han comentado. No he podido verla (...) Recomiendo que todos veamos la película”, mencionó en su conferencia de prensa matutina.

En la promoción de la película, previo a su estreno en Netflix, Roma se publicó en cines independientes y diversos sitios públicos, entre ellos Los Pinos, que fuera la casa oficial de los Presidentes de México hasta Enrique Peña Nieto; a partir de este sexenio funge como museo.