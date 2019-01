AMLO revela sabotajes al ducto Tuxpan-Azcapotzalco: lo habían arreglado, y anoche, otra vez…

No podemos darnos por vencidos, tenemos que acabar con la corrupción. No podemos ser cómplices. Acabar con la corrupción es asunto de todos, no sólo del Presidente de México. Están ayudando, resistiendo, también, los ciudadanos que han cuidado su gasolina y que no han ido asustados a llenar el tanque y a complicar las cosas, dijo López Obrador

Sinembargo.MX

10/01/2019 | 09:37 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que fue un sabotaje doble en el ducto Tuxpan-Azcapotzalco el que está causando el problema de abasto de combustible en la capital mexicana. Dijo que fueron dos sabotajes. Se arregló un primero, y anoche volvieron a atacarlo.

“Se reparó, se restableció el servicio ayer todo el día y volvieron a bloquear; volvieron a afectar el ducto. Sin embargo se avanzó bastante y ya vamos a la normalidad, en la Ciudad de México, en el Estado de México y en otros estados”, indicó. Todavía ayer a las 10 de la noche volvieron a atacar el ducto. Durante la madrugada se siguió con las reparaciones.

El Presidente también reveló imágenes del llamado “Pemex paralelo”, la estructura armada para saquear recursos de la nación. Insistió: “Ni un paso atrás” en la lucha contra el huachicol.

“Sabemos que el robo mayor se comete en toda la línea de ductos. Hemos estado enfrentando este problema. Vamos a reforzar la vigilancia, el cuidado. Llamo a la colaboración de todos. Es el Estado el que está decidido a enfrentar esta corrupción del robo de hidrocarburos. No es sólo Pemex. No sólo es la Policía Federal. Es el Estado mexicano.Vamos a seguir desplegando todas las acciones necesarias. Ni un paso atrás. Vamos a enfrentar a este flagelo. A los miembros de las comunidades, que los ayuden. Que si colaboraban con los que roban los combustibles, que no lo hagan”, dijo.

Agradeció esta mañana a los ciudadanos por “resistir” a la escasez de combustibles, hacer colas y no caer en pánico. “Agradezco a los ciudadanos que han cuidado su gasolina y no se han dejado llevar por la propaganda”.

López Obrador anunció que participarán 4 mil elementos para el operativo de cuidado de los ductos. Detalló que habrá bases de vigilancia en toda la red de ductos, que estarán conformadas por todas las fuerzas de seguridad y también a los ciudadanos. “Estoy invitando a todos los ciudadanos. Los ductos pasan por comunidades, por ejidos, por pequeñas propiedades, y estoy llamando a que todos apoyemos, ya sea informando, dando a conocerlo que está sucediendo”, dijo.

Habló directamente a las comunidades que están cerca de los mil 600 kilómetros de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) no ayudar, no participar en el robo de combustible. “Si obtenían algunos ingresos por participar en estas actividades [el huachicol] ilícitas, esos mismos ingresos los pueden obtener con becas”, dijo el Jefe de Estado. “No va a haber marcha atrás. Ni un paso atrás, ni si quiera para tomar impulso, vamos a enfrentar este flagelo”.

“No podemos darnos por vencidos, tenemos que acabar con la corrupción. No podemos ser cómplices. Acabar con la corrupción es asunto de todos, no sólo del Presidente de México. Están ayudando, resistiendo, también, los ciudadanos que han cuidado su gasolina y que no han ido asustados a llenar el tanque y a complicar las cosas”, dijo López Obrador.

“Muchas gracias a ellos, gracias. A los trabajadores de Pemex que están haciendo un esfuerzo excepcional, sobre todos a los transportistas. Muchas gracias a los elementos de la Policía Federal, Naval y Militar. Muchas gracias también a la mayoría de los distribuidores de gasolinas que han ayudado, sobre todo porque no han abusado aumentando el precio”, agregó.

Eso lo dijo AMLO al abrir su conferencia de prensa matutina. Luego hizo una pausa para presentar el programa de contratación de aprendices con “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

López Obrador abrió ayer su conferencia de prensa informando sobre los problemas de abasto de gasolinas en la capital y en otras entidades. Pidió a los ciudadanos apoyo para “no dejarnos someter, vencer por la delincuencia. Entre todos triunfemos y acabemos con el robo de combustibles” a Petróleos Mexicanos (Pemex). “Ayer fue el día en que menos gasolina se han robado en la historia reciente. Sólo se robaron 27 pipas, después de robarse más de mil”, informó. “Vamos a pedir la colaboración de todos los ciudadanos”.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que las acciones legales que se están llevando a cabo son diversas y se hacen en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera. “Estamos detectando ya algunas de las cuentas que estaban relacionadas con el robo de combustible”, informó. Dijo que ya se están cancelando esas cuentas y se está pidiendo que se lleven a cabo las investigaciones con las personas involucradas.

Detalló que hay colaboración de Policía Federal, militar y Marina. Dijo que han sido detenidos personas que participaron en el sabotaje de ductos. Indicó que se está buscando detener a este tipo de pipas piratas. “Estamos coordinados sobre todos con las unidades de inteligencia financiera”, dijo. “El tema jurídico y de delincuencia organizada se está atacando en todos los niveles”, recalcó.

Alejandro Gertz Manero, encargado de despacho de la Fiscalía General de la República, informó que a diario se están iniciando carpetas de investigación en torno al huachicol. Informó que ya está la iniciativa de reforma para que se dé calidad de delito grave al robo de combustible, pero que como el tema es delincuencia organizada ya se está trabajando. “Se han iniciado una serie de investigaciones muy completas y testamos trabajando fundamentalmente sobre la flagrancia”, dijo.

Precisó que se trata de impedir que se estén llevando a cabo “estos saqueos” a la Nación. Dijo que hasta el momento no se ha tenido ningún problema en la integración de las carpetas de investigación y aseguró que se está llevando a cabo un trabajo completo.

SOBRE TRANSPARENTAR

El Presidente aseguró que se dará a conocer todo sobre la compra y distribución de la gasolina en el país, se comprometió a que no se va a reservar ninguna información. Llamó a los medios a que ayuden a que los ciudadanos se vuelvan expertos sobre toda la realidad del huachicol.

“Todo aquello que se ocultaba se va a dar a conocer. La vida pública va a ser cada vez más publica, y van a poder entrar ustedes para que la gente lo conozca hasta en el sistema de monitoreo. Nada que de por seguridad nacional esto es una información reservada. No”, aseveró.

Dijo que se darán a conocer todas las redes de ductos, cuáles son los principales, y adelantó que hay seis ductos que son los fundamentales en la distribución. Indicó que los ductos se están abriendo y cerrando estos días, y que depende de la vigilancia que tienen y señaló que no se ha logrado por completo que se deje de robar el combustible.

“Estamos abriendo y cerrando, controlando. Vigilancia: se abre. De todas maneras no se ha logrado por completo el que dejen de robar, por eso es gradual y es en equilibrio y por eso también el desabasto, las molestias”, indicó. Criticó a quienes llaman a abrir los ductos y que se siga como antes, cuando se robaban 700 pipas diarias.

“Tendríamos que aceptar la complicidad. Yo no quiero ser cómplice de robos. Yo no he sido cómplice nunca de actos de corrupción y la gente tampoco”, dijo.