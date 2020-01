AMLO se compromete a que habrÃ¡ medicamentos contra cÃ¡ncer

AMLO se compromete a que habrá medicamentos contra cáncer

Anuncia el Presidente investigación contra el director del Hospital Infantil, donde padres denunciaron el desabasto

Noroeste / Redacción

23/01/2020 | 08:53 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay abasto de medicamentos contra el cáncer infantil, y los medicamentos no van a escasear, "aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo".

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional recordó a los padres de niños con cáncer que protestan afuera de Palacio Nacional que hay "resistencias" en el tema de los medicamentos, porque, acusó, que en el sector salud había "mucha corrupción".

"Aprovecho para decirle a la gente que tenemos resistencias porque había mucha corrupción en el sector salud, en todos lados, y estamos limpiando y por eso estas reacciones muy lamentables. No estoy culpando a nadie", indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, afirmó que las protestas se dan porque a los familiares de los menores no se les notificó que el Gobierno solucionó el abasto de medicamentos desde agosto del año pasado, por lo que "obviamente reaccionaron con indignación y ansiedad y se manifestaron".

SFP INVESTIGARÁ A DIRECTIVOS DEL HOSPITAL INFANTIL

Asimismo, López Obrador informó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrirá una investigación contra los directivos del Hospital Infantil Federico Gómez, entre ellos a su director, Jaime Nieto Zermeño, tras las protestas de las familias de los niños que padecen cáncer.

"Es una hipótesis, que ellos están causando el descontrol por los contratos que tienen con [la empresa] PISA que era la que abastecía y resulta que no tienen los medicamentos y quieren seguir teniendo el control del abasto. La función pública va a abrir una investigación contra los directores de este hospital, básicamente el hospital infantil", anunció el presidente.

"Había empresas que concentraban la venta de medicamentos, de materiales de curación, grandes monopolios que hacían jugosos negocios con las medicinas y los materiales de curación y había y sigue existiendo complicidad con directivos de hospitales que obtenían las cuotas de recuperación, lo que se cobraba por la atención médica lo manejaban", abundó López Obrador.

"Y lo siguen manejando, en algunos casos, en forma discrecional, sin control de nada, subrogaban los servicios, este es el caso de las medicinas para los niños de cáncer, una empresa era la que abastecía, una sola empresa era la que abastecía y por eso todo esto que está sucediendo lamentablemente", insistió el presidente.

"Pero vamos hacia adelante y vamos a dar información de todo: quiénes son las empresas, las denuncias que se están presentando y se van a presentar, incluso las investigaciones que se van a abrir en hospitales para revisar el comportamiento de directores de hospitales públicos y no permitir la corrupción", apuntó López Obrador.

"No va a haber nunca falta de medicamentos, aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo y tenemos presupuesto suficiente y todos los medios para que no falte el abasto [...] Los padres querían una manifestación del Presidente sobre la garantía de abasto, la expreso ahora, en este momento, el Presidente se compromete a que no le falten los medicamentos a los niños", dijo el presidente.

En su turno, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, destacó que el expediente de la investigación se tiene desde el 20 de agosto de 2019 contra el jefe de hemato-oncología, quien, aseguró, "de forma irresponsable generó este supuesto desabasto".

Según la Secretaría de Salud Federal, desde enero pasado se informó a Nieto Zermeño que se entregaría el medicamento el 22 de enero, pero un día antes del plazo, los padres de familia anunciaron la decisión de realizar la manifestación.

López-Gatell Ramírez reveló que desde ayer una comisión del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) entregó el medicamento para los pacientes con cáncer al hospital infantil. Además, el presidente dijo que hoy se hará una visita al hospital para supervisar y garantizar el abasto y la atención médica.

"Ayer lo que hicimos no nos confiamos en que se los iban a dar, entonces la comisión destinada del Insabi fue y se encargó de que físicamente se pusieran los medicamentos. El medicamento está en el hospital infantil, nos consta", agregó el mandatario nacional.

CONTINÚAN PROTESTAS DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER

Padres de familia de niños con cáncer protestaron este mismo día afuera Palacio Nacional, inmueble al cual intentaron ingresar para cuestionar al presidente de la República durante la conferencia de prensa matutina, y exigirle que se resuelva el desabasto de medicinas para sus hijos.

Ayer miércoles los padres de niños con cáncer tomaron las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por casi 11 horas, incluso hubo enfrentamientos con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Gobierno capitalino y personal de seguridad de la terminal aérea.

En respuesta a las protestas y manifestaciones, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) aseguró ayer, también, que sí cuentan con diversos fármacos para tratar el cáncer infantil, y garantizaron su otorgamiento. Por su parte, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, difundió fotografías de medicamentos en su cuenta de la red social Twitter.

“Esta tarde se presentaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México el Dr. Alejandro Calderón Alipi, del Instituto de Salud para el Bienestar, y el Dr. Simon Kawa Karasik, de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad”, indicó el Insabi en un tuit.

“Hicieron saber a los padres de niños con cáncer que sí existe abasto del medicamento vincristina, mostrándoles fotografías que lo demuestran, por lo que el tratamiento para los menores está garantizado y no hay motivo para que sea interrumpido el acceso a la terminal aérea”, agregó el Instituto.

Además, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda (SHCP) informó que en los próximos días se recibirán más de 120 mil piezas de 14 medicamentos oncológicos, entre ellos, metotrexato, vincristina y ciclofosfamida. Asimismo, aseveró que México ha importado 155 mil 222 piezas de nueve medicamentos prioritarios para tratamientos oncológicos, desde septiembre de 2019 a la fecha.

"En el caso del Hospital Infantil de México, como en el resto de los nosocomios del País, se ha dado atención puntual a sus requerimientos conforme a los volúmenes importados [...] El miércoles 22 de enero se entregaron al citado hospital el requerimiento de las 451 piezas de vincristina de un miligramo, principal fármaco para el tratamiento de la leucemia aguda en combinación con otros medicamentos", señaló la Oficialía Mayor de la SHCP.