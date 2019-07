AMLO se defiende: No soy Salinas, responde a quienes dicen que tendrÃ¡ una partida secreta como la del ex Presidente

AMLO se defiende: No soy Salinas, responde a quienes dicen que tendrá una partida secreta como la del ex Presidente

Reacciona a los señalamientos que lo ligan con el manejo discrecional de una supuesta partida secreta, que saldría de los ahorros derivados de la Ley de Austeridad Republicana aprobada por el Senado de la República

Sinembargo.MX

03/07/2019 | 10:25 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a los señalamientos que lo ligan con el manejo discrecional de una supuesta “partida secreta”, que saldría de los ahorros derivados de la Ley de Austeridad Republicana aprobada por el Senado de la República.

El Reforma, dijo, “a veces nos confunde y piensa que soy Salinas [Carlos Salinas de Gortari]. O sea, y ya, con todo cariño y respeto, ni modo que voy a tener una partida secreta como la que tenía Salinas, que Reforma nunca dijo nada, agregó durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador pidió a los medios que no lo compararan con el ex Presidente Salinas, como lo han hecho algunos partidos de oposición, luego que el Senado de la República aprobara la Ley de Austeridad Republicana.

“Ahora se acaba de aprobar la Ley de Austeridad y están inconformes, imagínense, están diciendo que lo que se ahorre lo va a manejar de manera discrecional el Presidente y que eso es equivalente a la partida secreta que manejaba Salinas”, señaló la mañana de este martes.

Entonces, continuó, “imagínense, me ofende cuando me dicen: ‘usted va a manejar una partida secreta’, pues que le contesto al Reforma: No soy Salinas”.

López Obrador negó la existencia de tal partida, ya que la transparencia es “una regla de oro de la democracia”.

Ayer, el Senado aprobó, con 70 votos a favor y 29 abstenciones, la Ley de Austeridad Republicana que, entre otros aspectos, elimina la pensión a ex presidentes; suprime seguros de vida y de gastos médicos; así como valida los recorte a varias dependencias.

El Jefe del Ejecutivo federal agregó que la única que hizo un reportaje y una entrevista muy importante sobre la partida secreta fue Carmen Aristegui.

Y hay que recordar, expuso, “porque Aristegui le preguntó al finado Presidente Miguel de la Madrid que si era cierto que se habían utilizado los fondos de la partida secreta durante el Gobierno de Salinas, y luego de manera lamentable, lamentable, intervinieron los familiares del Presidente Miguel de la Madrid y fueron a sacarle una carta donde él dice que ofrecía disculpas porque él ya no estaba bien de su memoria”.

LA LEY DE AUSTERIDAD

Ayer, el Senado de la República aprobó en lo general y particular la Ley Federal de Austeridad Republicana, que incluye la eliminación de las pensiones a ex presidentes.

La Ley se aprobó con 74 votos a favor, cero en contras y 29 abstenciones. Horas después, los senadores dieron el visto bueno a los artículos reservados, con 60 votos positivos y 29 negativos.

El nuevo mecanismo incluye la eliminación de seguros de vida; gastos médicos mayores; separación individualizada; pensiones a ex presidentes; compra o arrendamiento de vehículos de lujo y el uso de vehículos oficiales para fines privado.

Además de anulación de contratos que se hayan otorgado por tráfico de influencias o corrupción; el engrosamiento del aparato burocrático y el límite de uso de bienes inmuebles.

A la par, dicha ley otorgará una bolsa de recursos, producto de los ahorros obtenidos por la austeridad republicana, que podrá ser utilizada en los programas del Plan Nacional de Desarrollo o a aquellos mecanismos designados por la administración federal.

Luego de ser cuestionado sobre la supuesta partida secreta que le dota la nueva ley, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que que delegará en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de determinar a qué programas o zonas del país se asignarán los fondos que se obtengan gracias a la Ley de Austeridad Republicana, aprobada por el Senado.

El mandatario reconoció que efectivamente esa es una prerrogativa del titular del Ejecutivo. Pero añadió que él le traslada esa facultad a la SHCP.

Sin aportar cifras exactas, refirió que se va a incorporar en el presupuesto el inicio del programa “La escuela es nuestra”, mediante el cual se entregarán de forma directa los fondos para el mantenimiento de las escuelas a las sociedades de padres de familia.

“Ese programa va a surgir de ahorros por austeridad”, precisó.