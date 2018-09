AMLO se reÃºne con diputados de Morena y les recuerda no mentir, no robar y no traicionar al pueblo

AMLO se reúne con diputados de Morena y les recuerda no mentir, no robar y no traicionar al pueblo

Durante la reunión, los morenistas hablaron sobre el plan de ahorros y austeridad, la eliminación del fuero constitucional y los planes de la cuarta transformación

05/09/2018 | 9:14 PM Compartida 93 veces

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, se reunión con los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y les exigió que se comporten de forma decente. “En la reunión con diputados de Morena recordamos con cariño al maestro Roger Aguilar Salazar, quien ganó en Merida pero la muerte le impidió tomar posesión. También hablamos de resistir a las tentaciones del poder y del compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, dijo López Obrador sobre el encuentro. Durante la reunión, los morenistas hablaron sobre el plan de ahorros y austeridad, la eliminación del fuero constitucional y los planes de la cuarta transformación. ¡AHORA SÍ! Confirma Morena recorte salarial a diputados federales “Nos pidió ser muy respetuosos, no avasallar, tener un debate siempre de ideas, que seamos firmes pero respetuosos, que no se humille, que no haya desplantes en la cámara, que tengamos mucha civilidad, que seamos respetuosos y que prevalezca un ambiente democrático en la Cámara de Diputados”, destacó Mario Delgado. El sábado, con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como primera fuerza, la LXIV Legislatura de la Cámara Alta dio inicio en la Ciudad de México. El himno nacional mexicano marcó el arranque de la Legislatura, justo a las 17:00 horas. Martí Batres, elegido para presidir la Legislatura, y Porfirio Muñoz Ledo, recibieron a Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, quien entregó el Sexto y último informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto. #AMLO

