Amor con amor se paga, les manda decir El Químico a los ambulantes

Los ambulantes que colaboren con el Gobierno muncipal serán reubicados en el Centro de la ciudad, pero quienes no lo hagan, quedarán fuera de este sitio, dice el Alcalde

Netzahualcóyotl Ceballos

26/02/2020 | 12:52 AM

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que el amparo que ganaron algunos vendedores ambulantes de los alrededores del mercado municipal José María Pino Suárez para no ser removidos, no durará para siempre.

Y advirtió: los ambulantes que colaboren con el Gobierno municipal serán reubicados en el Centro de la ciudad, pero quienes no lo hagan, quedarán fuera de este sitio.

“La mayoría aceptó y algunos se ampararon, no me enoja, están en todo su derecho de hacerlo, pero también estoy en todo mi derecho de ejercer mis facultades”, declaró esta mañana.

“La justicia les dio el amparo pero va a caducar en unos días, porque nosotros estamos usando el Reglamento de Comercio, el Reglamento dice que por mejoría la zona podemos mover a los vendedores ambulantes”.

Dijo que la semana pasada les envió una advertencia de que era su última oportunidad de conveniar.

“Quien se regrese le garantizamos que va a quedar ahí, en el primer cuadro, quien no, me comprometo a que no regresen ahí, porque amor con amor se paga, y la ciudad lo merece”, manifestó.

Semanas atrás, el Gobierno municipal anunció una remodelación del mercado municipal, y aunque no se ha informado sobre el proyecto, fechas de ejecución, ni recurso público a invertir, se dijo que la primera etapa sería retirar a los vendedores ambulantes de la banqueta y los alrededores.