Amplía la UAS el número de fichas disponibles para las preinscripciones

A partir del 18 de marzo se liberarán 36 mil 023 fichas para estudiar en algunas de sus escuelas o facultades

Noroeste / Redacción

La Universidad Autónoma de Sinaloa, en el afán de dar mayor oportunidad a los aspirantes que desean ingresar a estudiar a una de sus escuelas o facultades, amplió en 36 mil 023 el número de fichas para los niveles medio superior y superior.

El rector Juan Eulogio Guerra Liera informó que las fichas estarán disponibles a partir de las 8:00 horas del miércoles 18 de marzo.

Guerra Liera informó que la Comisión Institucional de Admisión acordó cancelar aquellas fichas que fueron tomadas pero no cumplieron con el siguiente paso, y ahora se pide a quienes teniendo una ficha ya pagada y aún no concluyen el procedimiento lo hagan lo antes posible para que su ficha no esté en riesgo de ser cancelada ya que el procedimiento vence este viernes 13 de marzo.

El dirigente universitario detalló que la oferta inicial era de 74 mil 152 fichas, ahora se ofertan 17 mil 286 fichas adicionales y 18 mil 737 reofertadas, para dar una ampliación de 36 mil 23 fichas, que sumadas a las iniciales da un total de 110 mil 175 fichas en total; aclaró que las fichas reofertadas son aquellas que no fueron movilizadas.

Enfatizó que las 110 mil 175 fichas que se estarán reofertando representan un 20 por ciento más que el ciclo anterior y un gran esfuerzo de la Universidad Autónoma de Sinaloa que se logró una vez que la Comisión Institucional de Admisión revisó la infraestructura humana y física donde, como en otros años, es un número que rebasa con mucho a la infraestructura aún cuando se trata solo de fichas para lograr un espacio en el examen de admisión para intentar obtener un espacio en alguna de las ofertas educativas de la institución.

El Rector dio a conocer la ampliación de fichas nuevas por áreas del conocimiento, entre ellas Ciencias de la Salud que es donde muchos aspirantes estaban esperando una nueva oportunidad para obtener una ficha en carreras como Optometría, Biología, Biomedicina, Cirujano Dentista, Educación Física, Química, Nutrición, Gastronomía, y Enfermería.

“De la oferta inicial, de 9 mil 140 se da una oferta adicional de 3 mil 462 fichas, se reofertan 2 mil 355 (para dar) una ampliación de 5 mil 817, cerca de 6 mil fichas que nos da un total solamente en las fichas para Ciencias de la Salud de 14 mil 957”, dijo.

En el caso de la carrera de Medicina General informó que inicialmente se ofertaron mil 430 fichas, ahora se suman 720 nuevas o adicionales y 118 reofertadas, de tal forma que se tiene una ampliación de 838 fichas para dar un total de 2 mil 268 fichas en este programa educativo.

“Nos da en total (en todas las carreras de Medicina) mil 350 fichas nuevas solamente para la Facultad de Medicina, y de ellas 720 son de Medicina General, reofertadas 359, o sea, en total mil 709 es la ampliación en la Facultad de Medicina con una oferta total de 3 mil 729 fichas en general”, expresó.

El dirigente universitario señaló que quien tiene una ficha de alguna carrera y quiere aprovechar en este segundo momento para tratar de ingresar a otra, tiene que dar de baja o cancelar la ficha que tiene para que se libere su CURP y poder ingresar nuevamente al portal el día 18 de marzo, ya que de no hacerlo el sistema los va a rebotar porque no se pueden sacar dos fichas con la misma CURP.

“A quienes pagaron el recibo deben de continuar su proceso, llevar su documentación a la unidad académica y registrarse en CENEVAL, hay que hacerlo, recuerden que termina el viernes 13, termina la fecha inicial (…) a partir del miércoles 18 se podrá acceder a intentar obtener alguna de las nuevas fichas en la oferta educativa de su interés y tienen hasta el viernes 27 de marzo para obtener la ficha y realizar el pago”, aclaró.

La fecha límite de entrega de la documentación para quienes obtengan ficha el 18 de marzo es el viernes 3 de abril, por lo que recordó que los pasos que se deben cumplir son: obtención de la ficha, pago de recibo, entrega de documentación en la unidad académica, registro ante CENEVAL y finalmente la presentación del Examen el sábado 23 de mayo.

Nuevamente insistió en el llamado a los padres de familia a no dejarse engañar por falsos gestores y a no entregar dinero para obtener una ficha.

12 estudiantes de la UAS son colocados en Disney World para realizar prácticas profesionales

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) logró la colocación de 12 estudiantes de nivel superior para realizar una estancia profesional internacional en instalaciones de los seis parques de Disney World en Orlando, Florida del 18 de mayo al 13 de agosto de 2020, a través del Programa de Prácticas Profesionales Internacionales a cargo de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales (DGVRI), informó el Rector Juan Eulogio Guerra Liera.

“Esto nos da hasta hoy, desde 2015 a la fecha, 31 jóvenes estudiantes que han sido colocados para realizar estancias profesionales en las instalaciones de los parques de Disney”, manifestó Guerra Liera.