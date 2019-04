Ana Sylvia y Miguel

Ana Sylvia y Miguel; Un amor para siempre

Unen sus vidas ante Dios y por el civil; celebran con sus familiares y amigos, en el Jardín Botánico

Cynthia Laveaga

Culiacán._ Ana Sylvia Aguilar Sarmiento y Miguel Maza Moreno dieron un nuevo paso en su historia de amor, al contraer matrimonio ante Dios, en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y por el civil, en el Jardín Botánico de Culiacán, mismo lugar donde celebraron con sus familiares y amigos, luego de dos años de noviazgo.

Las familias Maza Moreno y Aguilar Sarmiento celebraron la unión.

Samantha Torres, Nato Ramírez y Alejandra Dagdug.

Jaime Jiménez y Martha de Jiménez.

Sus papás, Sylvia Lilián Sarmiento Salazar, Miguel Arturo Aguilar Montoya, Norma Carolina Moreno Zárate y Miguel Maza Hernández; sus hermanos, Mario Arturo Aguilar Sarmiento, Carolina, Alejandra, Paulo, María José e Isabel Maza Moreno, formaron parte importante de ese especial evento.

Julieta, Ricardo y Myrna Sarmiento.

Sofía Zazueta, Laura Hernández y Georgina Patrón.

Dolores López y Andrés Molina.

La pareja recibió el cariño y felicitaciones de sus invitados, con quienes compartieron una tarde inolvidable, algunos de ellos procedentes de San Luis Potosí, Ciudad de México, Monterrey, Salt Lake City, Chile, Monterrey y San Diego.

Mario Guadarrama y Paulina Rangel.

Grecia Vázquez y Fran Villaverde.

Arturo, Chayis y Mario Aguilar.

Miguel Maza, Ana Sylvia Aguilar, Jéssica Torres y Lorena Gordillo.

Los novios recibieron felicitaciones de sus invitados.

TESTIGOS

Martha Esther Acosta Portillo, Jaime Jiménez López, Juan Pablo González Maza y Paulo Maza Moreno fueron testigos de la unión civil.

PADRINOS

Mary Cruz Sauceda Avilés, Fernando Ruiz Castañeda participaron como sus padrinos en la ceremonia religiosa.

BENDICIÓN

Los novios recibieron la bendición de manos del presbítero Joel Chaira.

LUNA DE MIEL

Ana Sylvia y Miguel viajaron a Tailandia y Cambodia, de luna de miel.

VALS

Come what may, de Moulin Rouge, fue el tema del vals.

DETALLE

La pareja utilizó el mismo lazo de plata que usaron los papás del novio.