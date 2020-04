Andrew Bogut podría retirarse a mediados de mayo

Planeaba retirarse después de jugar para Australia en los Juegos de Tokio

Noroeste / Redacción

SIDNEY._ Después de 15 años de profesional, Andrew Bogut está cerca de tomar una decisión sobre cuándo terminar su carrera. El coronavirus y el aplazamiento posterior de los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio no lo están haciendo más fácil.

Bogut, de 35 años, quien fue la primera selección del draft del 2005 por los Milwaukee Bucks y ganó un campeonato de la NBA con los Golden State Warriors en 2015, planeaba retirarse después de jugar para Australia en los Juegos de Tokio en tres meses. Esos juegos se han retrasado hasta julio de 2021, pero Bogut, quien juega para Sidney en la Liga Nacional de Baloncesto las últimas dos temporadas, no está seguro de poder entrenar y mantener la disciplina necesarios para jugar otro año.

"No estoy haciendo mucho, puedo decirles eso", dijo Bogut al programa 'Offsiders' de la Australian Broadcasting Corporation, que se transmitió el domingo. "Para poder besar a sus hijos con buenas noches y dejarlos todas las noches ... He apreciado hacer eso".

Bogut tiene dos hijos: Luka, de 3 años, y Nikola, de 2, con su esposa, Jessica. "No he hecho nada de baloncesto desde que terminó la temporada, y se siente bien despertarme, levantarme de la cama y no sentir que estoy caminando sobre el vidrio", dijo Bogut. "Es probable que se tome una decisión a mediados de mayo".

Bogut, quien jugó un papel clave en el cuarto puesto de Australia en la Copa Mundial en China, ha estado en la lista del equipo australiano desde los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Bogut, nacido en Melbourne, fue nombrado Jugador de Baloncesto del Año de Associated Press College en 2005 mientras jugaba para Utah, justo antes de ser elegido como primera seleccion en el draft de la NBA por los Bucks. El éxito de la Copa Mundial 2019 para Australia se produjo sin el All-Star de la NBA Ben Simmons, quien podría jugar para Australia en Tokio en 2021.

Bogut espera que Simmons esté en el equipo, pero si Bogut estará allí para participar aún está en el aire.

"Hemos estado muy cerca y el equipo que vamos a tener podría ser el mejor equipo en la historia de los Boomers, al menos en papel", dijo Bogut al programa ABC. "Ser parte de eso, egoístamente, es algo que realmente quiero hacer, pero el cuerpo es a lo que se reduce. "Puedo levantarme para un partido de baloncesto cualquier día de la semana, pero es difícil levantarse durante cinco, seis días de entrenamiento a la semana y levantar pesas".

(Con información de AP)