Andy Ruiz comienza a entrenar; podría volver a pelear en el mes de las fiestas patrias mexicanas

Luego de caer contra Anthony Joshua, el mexicano volvería a pelear en septiembre

Sinembargo.MX

25/06/2020 | 11:03 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Casi un año y medio después de su derrota contra Anthony Joshua, un Andy Ruiz renovado podría reaparecer durante septiembre, el mes de las fiestas patrias mexicanas.

Este miércoles el pugilista compartió un video de su práctica con Jorge Capetillo, con quien trabaja fuerte de forma interina, mientras se reporta con su nuevo y flamante entrenador Eddy Reynoso, quien también lleva la carrera del boxeador mexicano más importante del momento: Saúl “Canelo” Álvarez.

Se especula que Ruiz podría volver al cuadrilátero en septiembre dentro de las funciones en Estados Unidos que tradicionalmente celebran el Día del Grito de Independencia mexicano, aunque aún no hay anda confirmado, pero de acuerdo a Salvador Rodríguez de ESPN, es muy probable que el mexicoamericano esté programado bajo el auspicio de Premier Boxing Championship y que su rival pueda ser Chris Arreola o Dominic Breazeale, quienes servirían como primera prueba para posteriormente buscar otra pelea de campeonato mundial.

Ver esta publicación en Instagram Good training session today with @jorgecapetillo02 🇲🇽🏆🥊 #teamdestroyer Una publicación compartida por Andy Ruiz Jr (@andy_destroyer13) el 24 de Jun de 2020 a las 1:12 PDT

Tras su última pelea, Ruiz fue duramente criticado, incluso por su padre, por su falta de disciplina, ya que él mismo aceptó que para su segundo combate contra Anthony Joshua, en el que perdió el campeonato de los pesos pesados, no se preparó adecuadamente, que no cuidó su alimentación y que se iba de fiesta, por lo que para su próxima pelea prometió que veríamos un nuevo Andy sobre el ring, mejor preparado y no tan pesado. Ya veremos si es cierto.