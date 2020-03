Ante Covid-19, fluyen lento los insumos al Hospital General de Guasave: SNTSA

El representante sindical, Víctor Garza Bustamante, asegura que material de protección para el personal como guantes y cubrebocas están llegando a cuentagotas

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ En el personal del Hospital General de Guasave existe mucha inquietud y preocupación porque los insumos y materiales para enfrentar la pandemia del coronavirus en este nosocomio están fluyendo con mucha lentitud, manifestó Víctor Javier Garza Bustamante.

El delegado sindical de la subsección 6, Sección 44, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, manifestó que para atender una situación de contingencia, el personal médico y las enfermeras académicamente están preparados para atenderla, pero aparte está la situación de los insumos.

“Ayer empezaron a darnos a cuentagotas materiales como cubrebocas y guantes, pero no los suficientes, no tenemos batas, no hay todavía lo suficiente en muchas cosas”, dijo, “la gente está inquieta esperando que Culiacán surta el material suficiente, tener los espacios, tener las áreas”.

Indicó que los cubrebocas que llegaron y con los que están trabajando son los normales, pero para atender el tema del coronavirus y tener una mayor protección requieren mascarillas n95.

“Estamos esperando que llegue el cubrebocas indicado, es muy escaso el material que tenemos, sí está llegando el material, pero no el suficiente”, sostuvo.

Garza Bustamante subrayó que es una contingencia y cuando llega una situación de éstas se hacen como siempre las cosas al vapor para tratar de tapar los hoyos y eso le genera mucha inseguridad al personal.

“No nomás es el personal médico el del primer contacto, desde que entras ya está el vigilante en la entrada y si no tiene el equipo y los insumos suficientes de inspección… está el personal administrativo, la gente que está en urgencias, el trabajador social, el camillero, entonces sí se requiere tener los insumos suficientes”, reiteró.

El representante sindical aclaró que afortunadamente no han tenido ningún caso de Covid-19 en el Hospital General de Guasave y se está trabajando en la capacitación, pero requieren una mayor fluidez en la llegada de insumos y materiales.

Reconoció que se está trabajando, pero en la desesperación ven que fluyen muy lentos los materiales y están a la espera de que pronto se resuelva esa situación.