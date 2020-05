Ante Covid-19, maestros se adecuan: SEPyC

Los profesores han buscado las alternativas, junto con padres de familia, para poder hacer frente a las demandas que se tienen en el sector educativo, para culminar el ciclo

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Con el Covid-19 se ha tenido que dejar de lado la manera tradicional de dar clases y los docentes han tenido que adecuarse a los lugares donde no hay medios tecnológicos para clases en línea, manifestó el Secretario de Educación Pública estatal.

“Hemos tenido que adecuarnos a una realidad que no teníamos, que no existía desde hace 200 años, pues siempre había sido un sistema educativo presencial y nos hemos tenido que adecuar a una receta que no existía antes”, dijo Juan Alfonso Mejía López.

Manifestó que los profesores han buscado las alternativas, junto con padres de familia, para poder hacer frente a las demandas que se tienen en el sector educativo, para culminar el ciclo.

En el caso de las comunidades, algunas que están en la zona serrana o en lugares lejanos, donde solo existe un teléfono o un solo medio de comunicación, los profesores están apoyados y haciendo equipo para lograr educar.

Se está haciendo todo lo que es posible, pero nadie está obligado a lo imposible, señaló, no se puede exigir que las clases en línea se tengan donde no se puede, ahí se están buscando opciones por parte de los docentes, de los padres de familia, al contexto y a la realidad de cada familia.

El Alcalde Emmett Soto Grave fue cuestionado sobre las soluciones o alternativas que están ofreciendo los Consejos de Educación o Participación Social que se tienen en el municipio, ante la situación de quienes no pueden tomar clases en líneas.

Fue el funcionario del Estado quien tomó la palabra, señalando que los Consejos habían iniciado trabajos desde el 14 marzo, con el llamado de la federación a hacer filtros escolares, lo cual finalmente se paró debido a la contingencia.

Indicó que los miembros de estos consejos finalmente están trabajando desde su área, con sus familias y pendientes de lo que se puede requerir al regresar, entre ellos la sanitización de las escuelas.