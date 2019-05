Ante mala situaciÃ³n econÃ³mica, Â¿es favorable el prÃ©stamo informal, crÃ©dito o empeÃ±o?

Ante mala situación económica, ¿es favorable el préstamo informal, crédito o empeño?

Condusef informa características y riesgos distintos entre cada una de las tres alternativas financieras

Istar Meza

Un mal manejo de las finanzas o estar ante una situación económica complicada puede orillar a los usuarios a recurrir a diferentes opciones, como un préstamo informal, un crédito, o bien, empeñar alguna prenda de valor para salir del problema.

Cada opción tiene características diferentes y, por supuesto, riesgos distintos, por eso la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informa los términos de cada alternativa, para que los usuarios puedan distinguir los inconvenientes y tomen la mejor decisión.

Préstamo informal

Se puede solicitar a un prestamista, familiares, amigos, vecinos o al "primo de un conocido”, mediante un pago de interés semanal o mensual.

Condusef advierte que puede ser un error pensar que no se tendrá ningún problema de recurrir a esta opción, se corre el riesgo de caer con alguien que se no conoce realmente y exponer la seguridad financiera y patrimonio.

Ventajas: el dinero se obtiene de manera casi inmediata, y puede ser que en algunos casos, por ejemplo, con familiares y amigos, las condiciones de pago sean algo flexibles.

Desventajas: si no se cumple el acuerdo, puede suceder una fractura en la relación familiar o amistosa; puede llegar a ser un riesgo, en algunos casos se utilizan amenazas para lograr los pagos del capital e intereses; no se genera historial crediticio; las tasas de interés por lo regular son altas, pueden superan el doble o más de lo prestado, y en estos casos CONDUSEF no puede brindar protección.

Créditos de entidades financieras

Cantidad de dinero que una institución financiera, debidamente autorizada, pone a disposición de sus usuarios, crédito que no se entrega de inmediato, sino que se solicitan una serie de requisitos para contratarlo.

Condusef explica que en estos casos, el cliente o usuario hace el compromiso de que devolverá dicho préstamo de forma gradual, mediante mensualidades que incluyen los intereses.

Ventajas: privacidad en el manejo de su información personal y financiera; se cuentan con diferentes créditos que se ajustan a cada necesidad; se operan bajo reglamentos financieros y son supervisadas para evitar cometer cualquier abuso; mediante el uso de este producto se puede ir construyendo un historial crediticio, y en estos casos la CONDUSEF puede proteger al usuario.

Desventajas: incumplir con las obligaciones puede generar intereses moratorios y una mala nota en el historial crediticio.

Empeño

Al pensar en empeñar algún bien con el que se cuenta, previamente se debe informar si ese tipo de operación conviene más a su bolsillo y necesidades.

Condusef informa que el empeño se ha vuelto una práctica muy popular en México, a cambio de un objeto de valor las casas de empeño otorgan un préstamo inmediato por dicho objeto, una vez liquidado el préstamo, se recupera lo empeñado.

Ventajas: las casas de empeño reciben casi todo tipo de bienes que puedan comercializarse; puede ser una alternativa en caso de necesitar dinero de forma rápida; los requisitos que se piden son mínimos y accesibles; y en caso de perder la prenda no se queda con la deuda ni se tiene mala nota en el historial de crédito.

Desventajas: los intereses suelen llegar a ser altos y siempre se presta menos de lo que vale la prenda, y si no se cumple con los pagos se corre el riesgo de perder el bien.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros advierte que en cuestión de finanzas personales se debe analizar muy bien las opciones, despejar cualquier duda que se tenga, analizar, comparar y en base a eso tomar la mejor decisión.