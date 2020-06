Ante mÃ¡s de 70 casos de Covid-19 en choferes del transporte urbano en CuliacÃ¡n, se reÃºne Alcalde con transportistas

Ante más de 70 casos de Covid-19 en choferes del transporte urbano en Culiacán, se reúne Alcalde con transportistas

Jesús Estrada Ferreiro tuvo una reunión con líderes transportistas, así como funcionarios del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, con la intención de trabajar en un plan para erradicar los contactos en los conductores

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Dado que se tienen contabilizados más de 70 casos de Covid-19 dentro de los choferes del transporte urbano, Jesús Estrada Ferreiro se reunió con los líderes transportistas con la intención de frenar el número de contagios.

Mediante una reunión virtual el Alcalde se compartió ideas con los transportistas, así como con funcionarios del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento.

El morenista se dijo preocupado por el alto número de casos positivos dentro de los conductores del transporte público, es por ello que subrayó la importancia de hacer algo para evitar más casos de Covid-19 en el sector.

"Me preocupé, me alarmé mucho, porque pues, hombre, es como los médicos, un médico enfermo, un médico fuera de circulación es un daño muy importante a la sociedad, asimismo los conductores de transporte urbano, que no es fácil conseguirlos, cuando menos con capacitación y con experiencia, pues puede dañar mucho también no nada más la economía del propietario del autobús, si no también la movilidad y el sistema de transporte de Culiacán", mencionó.

"Lo prudente sería que tuvieran una cabina, o un separador acrílico para evitar el flujo de saliva para que puedan contaminar uno al otro, porque el chofer también puede contaminar al usuario, no está exento de ello, y esos acrílicos como los maneja el Centro de Ciencias, yo le pedí a Luis de León Tavera que nos acompañara porque también pueden ser caretas especiales que les cubran perfectamente la cara", añadió.

León Tavera, director del Centro de Ciencias de Culiacán se dijo abierto en trabajar en coordinación con el Ayuntamiento, pero señaló que el acrílico no es la mejor opción para proteger a los choferes.

"Ponemos a su disposición tanto toda la herramienta, todo el equipo técnico, todo mi personal , todo el tiempo posible, y las instalaciones para fabricar todos los aditamentos que ustedes como sector transportista requieran", expresó.

"Ustedes determinen, yo el acrílico no lo recomiendo, el acrílico no es muy resistente y se raya muy rápido, no creo que sea un material efectivo, yo recomiendo el PETG, el PETG empezó costando al empezar la pandemia alrededor de 800 pesos, ahorita está costando 3 mil pesos la placa, creo que pueden salir de dos a tres separadores para los choferes por placa", puntualizó.