Ante omisiones del TecnolÃ³gico de CuliacÃ¡n, alumnos buscan a colectivos feministas

Ante omisiones del Tecnológico de Culiacán, alumnos buscan a colectivos feministas

Belem Angulo

CULIACÁN.- Un grupo de alumnos se dio a la tarea de buscar apoyo y orientación con colectivos feministas después de que la institución no diera seguimiento a las denuncias colocadas en el Tendedero del Acoso, esto en consecuencia de una reunión realizada el día de ayer entre alumnado y autoridades académicas.

La activista Mariel Vega Yee, quien colabora en colectivos locales como Colectivo Mujeres Activas Sinaloenses y Mujeres en Bici, impartió una capacitación en el aula magna del Instituto Tecnológico de Culiacán donde abordó temas relacionados con el acoso sexual.

Informó que los alumnos del Tecnológico fueron quienes se acercaron con ella para llevar a cabo el ejercicio, a raíz de la intervención del Tendedero del Acoso’ realizada la semana pasada, y que autoridades del campus no se han acercado a atender las denuncias ni han asesorado a los estudiantes.

“La verdad me parece muy importante la dinámica que hicieron de visibilizar las situaciones de acoso y hostigamiento sexual”, comentó.

Vega Yee calificó de lamentable la reunión organizada por autoridades administrativas y alumnos de la universidad, donde las autoridades académicas manifestaron no poder auxiliar a las víctimas de acoso ya que no existen denuncias penales.

“Existen procesos penales y existen procesos administrativos, ambos deben de ser aplicados de la misma manera”

“Es vergonzoso que las autoridades universitarias estén tomando esta postura, ya que al final lo más importante es salvaguardar la integridad y bienestar de las y los estudiantes”, dijo.

La conferencia, que tuvo una duración de una hora, trató temas de hostigamiento y acoso sexual y cómo denunciarlos.

“El anonimato no está mal, muchas veces es lo primero que permite hablar de las situaciones y porque no es tan sencillo, lo digo por la parte de la sociedad que dice ’Es que si no hay denuncia penal no podemos hacer nada’ No, claro que sí, se puede abrir un proceso administrativo establecido dentro de reglamentos y normas”, señaló.