Anthony Joshua asegura que pudo haber noqueado a Andy Ruiz

El británico explicó que en su estrategia de la segunda pelea ante el mexicano, no estaba contemplado entrar al intercambio de golpes, como sí hizo en la primera pelea donde salió derrotado

Noroeste / Redacción

Han pasado cinco meses de la pelea revancha que tuvieron Andy Ruiz y Anthony Joshua, la cual culminó con la victoria del británico, quien recuperó sus cinturones que había perdido ante el mexicano el pasado 1 de junio.

Pues bien, con el paso de los meses, Joshua se refirió a la segunda pelea que tuvo ante el Destroyer, en la cual salió vencedor por decisión unánime después de 12 rounds; no obstante, el británico aseguró que aquella noche en Arabia Saudita, pudo noquear al mexicano, pero se contuvo porque en su estrategia no estaba considerado entrar a un intercambio de golpes, como sí lo hizo en la primera pelea donde salió derrotado.

“Desde la primera ronda ya había reventado su ojo, pero eso iba en contra de mi disciplina y mis tácticas. Los luchadores altos contra los luchadores cortos no lo mezclan por dentro. Es como la regla 101 contra la que peleé en mi primera pelea. Ese es un punto de vista táctico. Desde un punto de vista táctico, fue darle la dulce ciencia, el Lennox Lewis versus David Tua”, indicó para Sport Illustrated.

“Fue una muestra clásica de la dulce ciencia del golpe y no ser golpeado, tomar los cinturones con facilidad y volver a casa. Andy no pudo seguir el ritmo. No podía mover sus pies. No podía lanzar sus manos lo suficientemente rápido como para seguirme el ritmo. Creo que gané 11 de las 12 rondas, para ser generoso. Hice historia en Arabia Saudita y me convertí en dos veces campeón mundial de peso pesado”, añadió el británico.